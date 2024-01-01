Байден дозволив передати Україні авіабомби великої дальності





Про це йдеться в повідомленні Білого дому, пише



AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) — тактична ракета, яку називають керованою плануючою авіабомбою. Максимальна вага бойової частини JSOW становить 450 кілограмів за максимальної дальності польоту до 64 км.



Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби «посилити можливості України для завдання далекобійних ударів».



Окрім того, Байден наказав Пентагону розподілити весь залишок коштів, виділених на безпекову допомогу Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Міністерство оборони США направить решту коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року.



Також Байден санкціонував 5,5 мільярда доларів з Presidential Drawdown Authority, щоб гарантувати, що його адміністрація зможе повністю використати фінансування, виділене Конгресом, на підтримку для України, а потім поповнити запаси США.



Пентагон оголосив про виділення 2,4 мільярда доларів на безпекову допомогу, яка забезпечить Сили оборони ППО, безпілотниками та боєприпасами класу «повітря — земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її вимоги до обслуговування та підтримки.



Також США передають додаткову батарею до системи ППО Patriot та додаткові снаряди.



Щоб розвинути потенціал ВПС України, Байден доручив розширити навчання українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 українців наступного року.



Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом США погодили надання оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів. А також схвалили запровадження санкцій проти росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Джо Байден вирішив надати Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW).Про це йдеться в повідомленні Білого дому, пише Громадське AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) — тактична ракета, яку називають керованою плануючою авіабомбою. Максимальна вага бойової частини JSOW становить 450 кілограмів за максимальної дальності польоту до 64 км.Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби «посилити можливості України для завдання далекобійних ударів».Окрім того, Байден наказав Пентагону розподілити весь залишок коштів, виділених на безпекову допомогу Україні, до кінця його терміну перебування на посаді. Міністерство оборони США направить решту коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року.Також Байден санкціонував 5,5 мільярда доларів з Presidential Drawdown Authority, щоб гарантувати, що його адміністрація зможе повністю використати фінансування, виділене Конгресом, на підтримку для України, а потім поповнити запаси США.Пентагон оголосив про виділення 2,4 мільярда доларів на безпекову допомогу, яка забезпечить Сили оборони ППО, безпілотниками та боєприпасами класу «повітря — земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її вимоги до обслуговування та підтримки.Також США передають додаткову батарею до системи ППО Patriot та додаткові снаряди.Щоб розвинути потенціал ВПС України, Байден доручив розширити навчання українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 українців наступного року.Президентповідомив, що загалом США погодили надання оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів. А також схвалили запровадження санкцій проти росії.

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