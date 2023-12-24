У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі

У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі
У неділю, 29 вересня, буде тимчасово зупинено рух транспорту проспектом Волі у зв’язку з проведенням спортивних змагань.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"28 та 29 вересня у Луцьку відбудуться Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат (пневматична гвинтівка).

У суботу, 28 вересня – на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з 12.00 до 18.00.

У неділю, 29 вересня – на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена з 08.00 до 13.00.

У зв’язку з цим буде тимчасово зупинено рух транспорту у неділю, 29 вересня, на проспекті Волі від вул. Паркової до вул. Шопена з 08.00 до 13.00", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, змагання
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