У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі

У неділю, 29 вересня, буде тимчасово зупинено рух транспорту проспектом Волі у зв’язку з проведенням спортивних змагань.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."28 та 29 вересня у Луцьку відбудуться Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат (пневматична гвинтівка).У суботу, 28 вересня – на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з 12.00 до 18.00.У неділю, 29 вересня – на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена з 08.00 до 13.00.У зв’язку з цим буде тимчасово зупинено рух транспорту у неділю, 29 вересня, на проспекті Волі від вул. Паркової до вул. Шопена з 08.00 до 13.00", - йдеться в повідомленні.