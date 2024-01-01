Вранці росія запустила три «Кинджали» у напрямку Старокостянтинова

Вранці росія запустила три «Кинджали» у напрямку Старокостянтинова
Сьогодні, 26 вересня із 10.00 по 11.00 під час тривоги зафіксували три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал", – йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій ОВА повідомили про ракетну атаку на інфраструктурні об'єкти області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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