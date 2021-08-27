Судитимуть 54-річного волинянина, який незаконно придбав 7 кг бурштину
Сьогодні, 16:24
Незаконно придбав та перевозив бурштин – волинянин постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240 1 КК України).
Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав понад 7 кг каміння бурштину.
Удень 29 червня 2024 року, коли він перевозив його автомобілем, вантаж, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, виявили та вилучили правоохоронці.
На вилучене накладено арешт.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240 1 КК України).
Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав понад 7 кг каміння бурштину.
Удень 29 червня 2024 року, коли він перевозив його автомобілем, вантаж, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, виявили та вилучили правоохоронці.
На вилучене накладено арешт.
Далі – слово за судом.
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