Росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області





Про це повідомляє



Серед поранених:



працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки;



працівника воєнізованої охорони;



працівника служби зв'язку.



Усім постраждалим було надано всю необхідну медичну допомогу й наразі їх життю нічого не загрожує.



У тому ж числі під час обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.



"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додає "Укрзалізниця".



Як розповідає прокуратура Сумської області, атака відбулась близько о 13:00. Ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району.



Обстріл України 26 вересня



Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліти ворожих літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві було чутно вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.



У тому ж числі було відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" в напрямку Старокостянтина Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 вересня, росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області. Відомо про трьох поранених залізничників, а також руйнування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки;працівника воєнізованої охорони;працівника служби зв'язку.Усім постраждалим було надано всю необхідну медичну допомогу й наразі їх життю нічого не загрожує.У тому ж числі під час обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів."На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додає "Укрзалізниця".Як розповідає прокуратура Сумської області, атака відбулась близько о 13:00. Ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району.Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліти ворожих літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві було чутно вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.У тому ж числі було відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" в напрямку Старокостянтина Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.

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