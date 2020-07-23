Зеленський нібито розглядає можливість виборів наступного року, — Economist

Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному, 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.



Про це пише Юлію Тимошенко.



Видання наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024-му.



Журналісти зазначають, що, попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент нібито розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, «щоб зміцнити свою владу».



Юлія Тимошенко, із якої поговорило Economist, підтвердила, що нібито «політичний процес однозначно розпочався».



hromadske звернулося з запитом до Офісу президента щодо інформації про можливість проведення виборів.



Нагадаємо, Конституція України зазначає, що президента обирають на 5 років. Тому повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, провести нові вибори на території України під час повномасштабної війни, в умовах постійних обстрілів, окупації частини територій та виїзду тисяч громадян за кордон складно, казав Зеленський.



Ще минулого року в Центральній виборчій комісії пояснювали: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниначебто розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному, 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.Про це пише Громадське з посиланням на Economist, яке не вказує джерел, однак серед опитаних політиків, які теж підтверджують нібито підготовку до виборів, вказалиВидання наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024-му.Журналісти зазначають, що, попри рішення відкласти вибори до завершення війни, український президент нібито розглядає можливість призначити президентські вибори наступного року, «щоб зміцнити свою владу».Юлія Тимошенко, із якої поговорило Economist, підтвердила, що нібито «політичний процес однозначно розпочався».hromadske звернулося з запитом до Офісу президента щодо інформації про можливість проведення виборів.Нагадаємо, Конституція України зазначає, що президента обирають на 5 років. Тому повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, провести нові вибори на території України під час повномасштабної війни, в умовах постійних обстрілів, окупації частини територій та виїзду тисяч громадян за кордон складно, казав Зеленський.Ще минулого року в Центральній виборчій комісії пояснювали: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.

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