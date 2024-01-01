Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Серед пріоритетних завдань — розмінування лісових масивів, сільськогосподарських угідь, а також реагування на оперативні події.



За два тижня ротації волиняни обстежили понад 12 гектарів української землі, знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів: 10 касетних елементів, 2 артилерійський снаряди, 14 гранат та гранатометник пострілів, 9 мінометних мін.



Фото - Віталій Шкаревський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два відділення волинян працюють у Донецькій області з 12 вересня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Серед пріоритетних завдань — розмінування лісових масивів, сільськогосподарських угідь, а також реагування на оперативні події.За два тижня ротації волиняни обстежили понад 12 гектарів української землі, знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів: 10 касетних елементів, 2 артилерійський снаряди, 14 гранат та гранатометник пострілів, 9 мінометних мін.

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