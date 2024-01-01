Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини

Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Два відділення волинян працюють у Донецькій області з 12 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Серед пріоритетних завдань — розмінування лісових масивів, сільськогосподарських угідь, а також реагування на оперативні події.

За два тижня ротації волиняни обстежили понад 12 гектарів української землі, знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів: 10 касетних елементів, 2 артилерійський снаряди, 14 гранат та гранатометник пострілів, 9 мінометних мін.
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини

Фото - Віталій Шкаревський.

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Теги: волинські сапери, Донеччина
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