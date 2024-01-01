Волинські сапери продовжують розміновувати території Донеччини
Сьогодні, 18:11
Два відділення волинян працюють у Донецькій області з 12 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Серед пріоритетних завдань — розмінування лісових масивів, сільськогосподарських угідь, а також реагування на оперативні події.
За два тижня ротації волиняни обстежили понад 12 гектарів української землі, знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів: 10 касетних елементів, 2 артилерійський снаряди, 14 гранат та гранатометник пострілів, 9 мінометних мін.
Фото - Віталій Шкаревський.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Серед пріоритетних завдань — розмінування лісових масивів, сільськогосподарських угідь, а також реагування на оперативні події.
За два тижня ротації волиняни обстежили понад 12 гектарів української землі, знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів: 10 касетних елементів, 2 артилерійський снаряди, 14 гранат та гранатометник пострілів, 9 мінометних мін.
Фото - Віталій Шкаревський.
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