Чому якість стержнів для клейових пістолетів має значення





Особливості застосування клею-розплаву

Сфера використання термоклею дуже широка і включає:



виготовлення прикрас, аксесуарів, декоративних елементів;

дизайнерська діяльність;

декоративно-прикладне мистецтво;

виробництво меблів;

поліграфія;

фіксація елементів пакувальної продукції;

виготовлення рекламних елементів;

дрібний ремонт вдома тощо.

Як бачимо, термоклей знайшов застосування і на виробництві, і у побуті, що каже про його ефективність. Проте надійний та охайний результат залежать від кількох факторів:



підготовки поверхні (не має бути пилу, бруду, жиру тощо);

вміння користуватися інструментом (у побуті зазвичай це клейовий пістолет, необхідно дочекатися нагріву клею та лише потім наносити його);

безпосередньо якості стрижнів (адже міцність фіксації залежить саме від властивостей самого клею).

Якими бувають клейові стрижні

Залежно від основи, що використовується під час виготовлення, термоклей буває:



етиленвінілацетатним – характеризується високою адгезією, для плавлення потрібна не дуже висока температура;

поліамідним – створює дуже міцний шов та жорстке зчеплення, проте боїться вологи, йому потрібна висока температура;

полі олефіновим – забезпечує високу адгезію та жорсткість шва, проте тугоплавкий;

силіконовим – утворює стійкий до навантажень, міцний шов, потребує невисокої температури.

Найбільш популярними серед споживачів виступають стрижні на основі етиленвінілацетату, оскільки ним зручно користуватися, але й інші різновиди теж використовуються у побуті та на підприємствах.

Термоклей також буває різного кольору – прозорим, білим, кольоровим. Найпопулярніші стрижні – прозорі, оскільки вони універсальні, підходять до матеріалу будь-якого кольору, не залишають слідів. Білі та кольорові замовляють безпосередньо під відтінок виробу, який будуть клеїти, щоб забезпечити охайний результат.



Як вибрати термоклей

Обирати клейові стрижні необхідно разом з пістолетом або у відповідності до нього. Основні параметри:



довжина та діаметр – залежать від параметрів пристрою, проте найпопулярніші стрижні діаметром 1,1 см;

колір – він має відповідати відтінку виробів, з якими ви будете працювати, але у більшості випадків підходять прозорі стрижні, до того ж з ними ви зможете клеїти матеріали різних кольорів, не переймаючись про естетику;

температура плавлення – тут теж потрібно враховувати параметри пістолета, оскільки клей має плавитися при температурі, що нижче за максимальну у пристрої.

Звертайте увагу також на виробника продукції, його досвід роботи та репутацію на ринку. Наприклад, українська компанія «





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним з найпопулярніших адгезивів виступає термоклей, який застосовується разом з клейовим пістолетом чи іншим обладнанням. Його використовують у побуті та на виробництвах, оскільки він зручний, надійний та забезпечує гарний результат. Термоклей для пістолета випускається у формі стрижнів і продається у твердому вигляді. Адгезив стає готовим для використання під дією високої температури у пристрої – там він плавиться, наноситься на оброблювану поверхню рідким, а потім застигає, міцно з’єднуючи матеріали. Серед відомих на українському ринку прикладів такої продукції – гарячий клей, докладніше про який можна дізнатися на цій сторінці: https://lux-x.com/ua/produkciya/klej-rasplav/sterzhni-dlya-kleevyh-pistoletov/ . Це адгезив вітчизняного виробництва, який широко використовується для побутових та виробничих цілей. У статті розглянемо, якими мають бути клейові стрижні та чому їхня якість так важлива.Сфера використання термоклею дуже широка і включає:Як бачимо, термоклей знайшов застосування і на виробництві, і у побуті, що каже про його ефективність. Проте надійний та охайний результат залежать від кількох факторів:Залежно від основи, що використовується під час виготовлення, термоклей буває:Найбільш популярними серед споживачів виступають стрижні на основі етиленвінілацетату, оскільки ним зручно користуватися, але й інші різновиди теж використовуються у побуті та на підприємствах.Термоклей також буває різного кольору – прозорим, білим, кольоровим. Найпопулярніші стрижні – прозорі, оскільки вони універсальні, підходять до матеріалу будь-якого кольору, не залишають слідів. Білі та кольорові замовляють безпосередньо під відтінок виробу, який будуть клеїти, щоб забезпечити охайний результат.Обирати клейові стрижні необхідно разом з пістолетом або у відповідності до нього. Основні параметри:Звертайте увагу також на виробника продукції, його досвід роботи та репутацію на ринку. Наприклад, українська компанія « Люкс-Х » випускає якісні стрижні, що підходять для більшості побутових та промислових пристроїв для термоклею. Більш докладну інформацію та контакти для замовлення шукайте на офіційному сайті виробника.

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