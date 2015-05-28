72 дитини долучилися до спортивного фестивалю в Луцьку: як це було





На спортивному фестивалі юні луцькі футболісти та футболістки показали свої навички за період тренувань, розповів Василь Кохановський.



"Залучаємо діток всіх: з обмеженими можливостями, діти-переселенці, соціально-незахищені верстви населення та інші діти, які займаються футболом на постійній основі", — сказав куратор проєкту.



Василь Кохановський зазначив: соціальний проєкт "Відкриті уроки футболу" стартував у червні 2024 року і буде тривати до травня 2025 року. До занять із футболу залучають дітей віком від 6 до 14 років.



"У нас три локації у місті Луцьку, на кожній локації по 24 дитини, дітки змінюються. Це проєкт поетапний: він триватиме декілька сезонів — осінь-весна, потім продовжуватиметься у 2025 році. Будуть змінюватися локації, будуть залучатися інші дітки, які хочуть брати участь в даних проєктах", — каже курутор.



Перед початком футбольного турніру діти провели розминку і розпочали тренування.



13-річний спортсмен Марко Сметюх розповів, що займається футболом уже понад рік.



"Захотілось займатись футболом, захотілось займатись спортом. Обведення фішок, паси, удари, після цього ми граємо в футбол. Подобається Мудрик: він класний гравець і в нього класні удари", — зазначив школяр.



11-річний футболіст Ілля Цирута, який два роки тому переїхав до Луцька з Донецької області, мріє про професійну кар’єру. З його слів, три роки грає у футбол на позиції лівого півзахисника.



"Хочу стати хорошим футболістом і щоб в мене була добра комплектація. Хто твій кумир? Мессі, Роналдо, Марадонна. Мені не дуже подобається руками бити, а ногами — так. Тут більше потрібно бігати і мені це подобається", — сказав хлопець.



Школярки Анастасія Димарчук та Ірина Кобан із Луцька розповіли: люблять футбол, адже це цікава гра, яка передбачає змагання між спортсменами.



"Ми спочатку бігаємо, потім пасуємось і починаємо грати у футбол. А кого з українських футболістів знаєте? Зінченко, Миколенко, Мудрик, Піхальонок", — сказала Анастасія Димарчук.



Як додав координатор соціального проєкту "Відкриті уроки футболу" Василь Кохановський, на постійній основі в області займаються футболом понад 7 тисяч дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках соціального проєкту "Відкриті уроки футболу" на стадіоні "Авангард" у Луцьку відбулися спортивні турніри, участь у яких взяли 72 дитини.На спортивному фестивалі юні луцькі футболісти та футболістки показали свої навички за період тренувань, розповів Суспільному перший заступник голови Асоціації футболу Волині та куратор соціального проєкту в області"Залучаємо діток всіх: з обмеженими можливостями, діти-переселенці, соціально-незахищені верстви населення та інші діти, які займаються футболом на постійній основі", — сказав куратор проєкту.Василь Кохановський зазначив: соціальний проєкт "Відкриті уроки футболу" стартував у червні 2024 року і буде тривати до травня 2025 року. До занять із футболу залучають дітей віком від 6 до 14 років."У нас три локації у місті Луцьку, на кожній локації по 24 дитини, дітки змінюються. Це проєкт поетапний: він триватиме декілька сезонів — осінь-весна, потім продовжуватиметься у 2025 році. Будуть змінюватися локації, будуть залучатися інші дітки, які хочуть брати участь в даних проєктах", — каже курутор.Перед початком футбольного турніру діти провели розминку і розпочали тренування.13-річний спортсменрозповів, що займається футболом уже понад рік."Захотілось займатись футболом, захотілось займатись спортом. Обведення фішок, паси, удари, після цього ми граємо в футбол. Подобається Мудрик: він класний гравець і в нього класні удари", — зазначив школяр.11-річний футболіст, який два роки тому переїхав до Луцька з Донецької області, мріє про професійну кар’єру. З його слів, три роки грає у футбол на позиції лівого півзахисника."Хочу стати хорошим футболістом і щоб в мене була добра комплектація. Хто твій кумир? Мессі, Роналдо, Марадонна. Мені не дуже подобається руками бити, а ногами — так. Тут більше потрібно бігати і мені це подобається", — сказав хлопець.Школяркитаіз Луцька розповіли: люблять футбол, адже це цікава гра, яка передбачає змагання між спортсменами."Ми спочатку бігаємо, потім пасуємось і починаємо грати у футбол. А кого з українських футболістів знаєте? Зінченко, Миколенко, Мудрик, Піхальонок", — сказалаЯк додав координатор соціального проєкту "Відкриті уроки футболу" Василь Кохановський, на постійній основі в області займаються футболом понад 7 тисяч дітей.

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