Для запуску волинської шахти-довгобуда потрібно ще 250 мільйонів





Про це розповів виконувач обов’язків керівника підприємства “Дирекція по будівництву об’єктів”, що утримує шахту, Сергій Сівцов, - пише



Сергій Сівцов розповів, що наразі готові всі документи та проєкт на першу лаву, є частина працівників, залишилась мінімальна робота, щоб почати видобуток. Для цього потрібно 250 млн грн, з яких 100 млн це обладнання, решта — кошти на шість-сім місяців поки буде йти проходка хідника: на заробітну плату, електроенергію, ремонт підйомної машини, підвісної колії та ін.



Будувати шахту розпочали у 1989 році. Зараз готовність об’єкта становить майже 90 %. Виробнича потужність «десятки» становитиме орієнтовно 15 тисяч тонн вугілля щомісяця. Вугілля зольністю до 35 %, яке не потребує збагачення для електростанцій.



На зведення шахти за всі роки витратили 1 млрд 200 млн гривень.



Як зазначив Сівцов, коли почнуть добувати вугілля, шахта не потребуватиме дотацій.



Нині виробничі запаси становлять майже 31 мільйон тонн вугілля, балансові запаси — майже 40 мільйонів тонн. І це наші запаси, під Польщею копати не потрібно.



На підтримання безаварійної роботи шахти на рік уряд виділив понад 100 млн грн, якщо держава ще інвестує в шахту 250 млн, то через шість-сім місяців перше вугілля піде на-гора. Через рік після запуску річний прибуток може бути 220 млн, далі через два-три роки можна буде підготувати другу лаву.



Через війну Україна залишилась без шахт у східному регіоні, тож розпочати роботу нової копальні, яка фактично вже готова, — дуже важливо.

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