Залишився дворічний син: на Курщині загинув 25-річний воїн з Волині Віталій Чубелюк
Сьогодні, 21:57
На Волинь надійшла ще одна сумна звістка з фронту. На території Курської області загинув військовослужбовець із Маневиччини.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту України, загинув уродженець села Кукли Віталій Чубелюк. 25-річний воїн мужньо і до кінця боронив рідну землю від ворога та поліг на території Курської області", - йдеться у дописі.
У захисника залишилася овдовіла молода дружина Вікторія, маленький дворічний синочок Марко та батьки Оксана Юріївна і Олександр Андрійович.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту України, загинув уродженець села Кукли Віталій Чубелюк. 25-річний воїн мужньо і до кінця боронив рідну землю від ворога та поліг на території Курської області", - йдеться у дописі.
У захисника залишилася овдовіла молода дружина Вікторія, маленький дворічний синочок Марко та батьки Оксана Юріївна і Олександр Андрійович.
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