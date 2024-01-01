Залишився дворічний син: на Курщині загинув 25-річний воїн з Волині Віталій Чубелюк





Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



"15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту України, загинув уродженець села Кукли Віталій Чубелюк. 25-річний воїн мужньо і до кінця боронив рідну землю від ворога та поліг на території Курської області", - йдеться у дописі.



У захисника залишилася овдовіла молода дружина Вікторія, маленький дворічний синочок Марко та батьки Оксана Юріївна і Олександр Андрійович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь надійшла ще одна сумна звістка з фронту. На території Курської області загинув військовослужбовець із Маневиччини.Про це повідомив Маневицький селищний голова"15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту України, загинув уродженець села Кукли25-річний воїн мужньо і до кінця боронив рідну землю від ворога та поліг на території Курської області", - йдеться у дописі.У захисника залишилася овдовіла молода дружина, маленький дворічний синочокта батьки

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію