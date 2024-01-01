Залишився дворічний син: на Курщині загинув 25-річний воїн з Волині Віталій Чубелюк

Залишився дворічний син: на Курщині загинув 25-річний воїн з Волині Віталій Чубелюк
На Волинь надійшла ще одна сумна звістка з фронту. На території Курської області загинув військовослужбовець із Маневиччини.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"15 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту України, загинув уродженець села Кукли Віталій Чубелюк. 25-річний воїн мужньо і до кінця боронив рідну землю від ворога та поліг на території Курської області", - йдеться у дописі.

У захисника залишилася овдовіла молода дружина Вікторія, маленький дворічний синочок Марко та батьки Оксана Юріївна і Олександр Андрійович.

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Теги: Волинь, війна, втрата, загибель, Кукли
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