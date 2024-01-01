«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції
Сьогодні, 23:19
Завдяки генерації фотоелектричних станцій КП “Луцькводоканал” вже отримало дохід у мільйон гривень.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Завдяки осіннім сонячним дням КП “Луцькводоканал” отримало дохід у сумі один мільйон гривень від власної генерації чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт, які працюють за принципом Net Billing.
Станції були встановлені лише наприкінці серпня і їх робота вже дала результати. Нагадаємо, що це найбільша в Україні модульна фотоелектрична сонячна станція, яка коли-небудь була встановлена на комунальному підприємстві. На цей час ще не розпочались зобов’язання з виплати тіла кредиту, однак підприємство вже змогло заробити гроші на «сонці».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Завдяки осіннім сонячним дням КП “Луцькводоканал” отримало дохід у сумі один мільйон гривень від власної генерації чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт, які працюють за принципом Net Billing.
Станції були встановлені лише наприкінці серпня і їх робота вже дала результати. Нагадаємо, що це найбільша в Україні модульна фотоелектрична сонячна станція, яка коли-небудь була встановлена на комунальному підприємстві. На цей час ще не розпочались зобов’язання з виплати тіла кредиту, однак підприємство вже змогло заробити гроші на «сонці».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції
Сьогодні, 23:19
Зеленський зустрівся із Байденом у Білому доміі
Сьогодні, 22:38
На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Коцура
Сьогодні, 21:16
Для запуску волинської шахти-довгобуда потрібно ще 250 мільйонів
Сьогодні, 20:35