«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції

Завдяки генерації фотоелектричних станцій КП “Луцькводоканал” вже отримало дохід у мільйон гривень.Про це повідомив Луцький міський головаЗавдяки осіннім сонячним дням КП “Луцькводоканал” отримало дохід у сумі один мільйон гривень від власної генерації чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт, які працюють за принципом Net Billing.Станції були встановлені лише наприкінці серпня і їх робота вже дала результати. Нагадаємо, що це найбільша в Україні модульна фотоелектрична сонячна станція, яка коли-небудь була встановлена на комунальному підприємстві. На цей час ще не розпочались зобов’язання з виплати тіла кредиту, однак підприємство вже змогло заробити гроші на «сонці».