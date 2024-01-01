«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції

«Луцькводоканал» отримав мільйон гривень доходу від сонячної електростанції
Завдяки генерації фотоелектричних станцій КП “Луцькводоканал” вже отримало дохід у мільйон гривень.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Завдяки осіннім сонячним дням КП “Луцькводоканал” отримало дохід у сумі один мільйон гривень від власної генерації чотирьох модульних фотоелектричних станцій загальною потужністю 0,6 МВт, які працюють за принципом Net Billing.

Станції були встановлені лише наприкінці серпня і їх робота вже дала результати. Нагадаємо, що це найбільша в Україні модульна фотоелектрична сонячна станція, яка коли-небудь була встановлена на комунальному підприємстві. На цей час ще не розпочались зобов’язання з виплати тіла кредиту, однак підприємство вже змогло заробити гроші на «сонці».

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Теги: Волинь, Україна, Луцьк, сонячна електростанція
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