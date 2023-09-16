Зеленський зустрівся із Байденом у Білому доміі

Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.



Про це повідомляє з місця події власний кореспондент



Очікується, що глави держав обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку нашої країни, а також пункти Плану перемоги України в війні, розвʼязаній РФ.



Як відомо, напередодні Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він, зокрема, подякував Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниі Президент СШАпроводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.Про це повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.Очікується, що глави держав обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку нашої країни, а також пункти Плану перемоги України в війні, розвʼязаній РФ.Як відомо, напередодні Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він, зокрема, подякував Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

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