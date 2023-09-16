Зеленський зустрівся із Байденом у Білому доміі

Зеленський зустрівся із Байденом у Білому доміі
Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Про це повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Очікується, що глави держав обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку нашої країни, а також пункти Плану перемоги України в війні, розвʼязаній РФ.

Як відомо, напередодні Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він, зокрема, подякував Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

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Теги: Зеленський, Байден, зустріч, війна
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