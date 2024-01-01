На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Коцура

На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Коцура
Російсько-українська війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині, який захищав Батьківщину.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителя с.Коцюри Коцури Олександра, який героїчно віддав своє життя, захищаючи Україну.
Коцура Олександр Степанович, 1984 року народження, водій-електрик відділення управління взводу безпілотних наземних комплексів загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр, Покровського району, Донецької області", - про це йдеться у повідомленні.

Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.

З метою вшанування пам’яті загиблого Олександра Коцури у Вишнівській територіальній громаді 27-29 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідних та близьких.

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Теги: загибель, війна, смерть, втрата, Вишнівська громада
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