На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Коцура

Російсько-українська війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині, який захищав Батьківщину.Про це повідомили у Вишнівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителя с.Коцюри Коцури Олександра, який героїчно віддав своє життя, захищаючи Україну., 1984 року народження, водій-електрик відділення управління взводу безпілотних наземних комплексів загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр, Покровського району, Донецької області", - про це йдеться у повідомленні.Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.З метою вшанування пам’яті загиблого Олександра Коцури у Вишнівській територіальній громаді 27-29 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідних та близьких.