Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
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