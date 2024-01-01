Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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