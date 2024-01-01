У Луцьку зафіксували забруднення повітря





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



25 вересня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський та Конякіна у Луцьку фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.



Зокрема, фіксували перевищення:

в 1.1 фенол

в 1,1 формальдегід

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині зафіксували забруднення атмосферного повітря.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.25 вересня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський та Конякіна у Луцьку фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.Зокрема, фіксували перевищення:в 1.1 фенолв 1,1 формальдегід

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