У Луцьку зафіксували забруднення повітря

У Луцьку зафіксували забруднення повітря
В обласному центрі Волині зафіксували забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

25 вересня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський та Конякіна у Луцьку фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.

Зокрема, фіксували перевищення:
в 1.1 фенол
в 1,1 формальдегід

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Теги: Волинь, Луцьк, забруднення атмосферного повітря
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