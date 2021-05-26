В Україні підвищать ціни на електроенергію для однієї категорії споживачів





Про це повідомляє



Як випливає із повідомлення на сайті, проект винесуть на розгляд 1 жовтня. І якщо його затвердять, то рішення про нові ціни набуде чинності рівно за місяць - з 1 листопада.



У документі йдеться, що підставою для перегляду граничних цін ("прайс-кепів") є наявність суттєвого коливання цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та/або на балансуючому ринку. Згідноі з зверненнями "Оператора ринку" та "Укренерго", такі суттєві коливання фіксують на всіх трьох ринках.



Водночас з урахуванням ситуації через війну є низка проблем, пов'язаних із роботою енергетичної галузі. Після ударів по критичній інфраструктурі та скорочення генерації виникла потреба підвищити ліквідність на ринку, щоб генеруючі компанії отримали кошти на ремонти та відновлення.



Для збалансування енергосистеми треба наростити імпорт, що, у свою чергу, вимагає приведення цін у відповідність цін на ринках електроенергії в Україні. Це дозволить використати можливості комерційного імпорту.



Згідно з моніторингом, у більшості розрахункових періодів встановлений рівень граничних цін забезпечує імпортний партитет. У той же час граничні ціни на ринку в Україні в деяких періодах нижчі від фактичних цін на ринках сусідніх країн.



У зв'язку з цим підготовлено проект про перегляд "прайс-кепів". Після його прийняття учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції.



Як хочуть підняти ціни для бізнесу

На ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11:00 до 17:00. Якщо зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, то пропонується підняти до 6900 грн, вирівнявши ціну до ранкового піку.



Пропозиція виглядає так:



з 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-год (зараз - 5600 грн/МВт-год)

з 07:00 до 17:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 11:00 - 6900 грн/МВт-год; з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-год)

з 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-год (зараз 9 000 грн/МВт-год)

з 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз 6900 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.



На балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться:



з 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-год (зараз 6600 грн/МВт-год)

з 07:00 до 17:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)

з 17:00 до 23:00 - 10000 грн/МВт-год (зараз 10000 грн/МВт-год)

з 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год.



Крім того, у Національній комісії вважають за доцільне крім перегляду граничних цін для бізнесу забезпечити запровадження так званого "імпортного ПСО". Це рішення має ухвалити Кабінет міністрів.



Зазначимо, до цього ціни на електроенергію для бізнесу підвищувалися з 1 червня.



Нагадаємо, з 1 червня 2024 року також зросли тарифи на світло для побутових споживачів - з 2,64 до 4,32 грн за кВт-год, тобто одразу на 60%. Ця ціна діятиме як мінімум до 1 травня 2025 року.



Рішення було ухвалено після весняних ударів Росії по об'єктах енергетики. З того часу ситуація в енергосистемі близька до критичної, влітку та у вересні доводилося повертатися до графіків відключення світла. В уряді підвищення цін пояснювали необхідністю додаткових коштів на ремонти, щоб підготуватися до опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні готують підвищення цін на електроенергію з 1 листопада 2024 року. Але йдеться про бізнес, а не про побутових споживачів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).Як випливає із повідомлення на сайті, проект винесуть на розгляд 1 жовтня. І якщо його затвердять, то рішення про нові ціни набуде чинності рівно за місяць - з 1 листопада.У документі йдеться, що підставою для перегляду граничних цін ("прайс-кепів") є наявність суттєвого коливання цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та/або на балансуючому ринку. Згідноі з зверненнями "Оператора ринку" та "Укренерго", такі суттєві коливання фіксують на всіх трьох ринках.Водночас з урахуванням ситуації через війну є низка проблем, пов'язаних із роботою енергетичної галузі. Після ударів по критичній інфраструктурі та скорочення генерації виникла потреба підвищити ліквідність на ринку, щоб генеруючі компанії отримали кошти на ремонти та відновлення.Для збалансування енергосистеми треба наростити імпорт, що, у свою чергу, вимагає приведення цін у відповідність цін на ринках електроенергії в Україні. Це дозволить використати можливості комерційного імпорту.Згідно з моніторингом, у більшості розрахункових періодів встановлений рівень граничних цін забезпечує імпортний партитет. У той же час граничні ціни на ринку в Україні в деяких періодах нижчі від фактичних цін на ринках сусідніх країн.У зв'язку з цим підготовлено проект про перегляд "прайс-кепів". Після його прийняття учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції.На ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11:00 до 17:00. Якщо зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, то пропонується підняти до 6900 грн, вирівнявши ціну до ранкового піку.з 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-год (зараз - 5600 грн/МВт-год)з 07:00 до 17:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 11:00 - 6900 грн/МВт-год; з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-год)з 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-год (зараз 9 000 грн/МВт-год)з 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз 6900 грн/МВт-год)Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.На балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться:з 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-год (зараз 6600 грн/МВт-год)з 07:00 до 17:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)з 17:00 до 23:00 - 10000 грн/МВт-год (зараз 10000 грн/МВт-год)з 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год.Крім того, у Національній комісії вважають за доцільне крім перегляду граничних цін для бізнесу забезпечити запровадження так званого "імпортного ПСО". Це рішення має ухвалити Кабінет міністрів.Зазначимо, до цього ціни на електроенергію для бізнесу підвищувалися з 1 червня.Нагадаємо, з 1 червня 2024 року також зросли тарифи на світло для побутових споживачів - з 2,64 до 4,32 грн за кВт-год, тобто одразу на 60%. Ця ціна діятиме як мінімум до 1 травня 2025 року.Рішення було ухвалено після весняних ударів Росії по об'єктах енергетики. З того часу ситуація в енергосистемі близька до критичної, влітку та у вересні доводилося повертатися до графіків відключення світла. В уряді підвищення цін пояснювали необхідністю додаткових коштів на ремонти, щоб підготуватися до опалювального сезону.

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