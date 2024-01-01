14 полеглих воїнів з Волині стали «Почесними громадяними міста Ковеля»





Про це повідомили на сайті міської ради.



26 вересня на сесії міської ради прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно) ще 14 нашим землякам, які загинули (померли) під час російсько-української війни.



За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку цього звання удостоєні:



БУЛАВКА Сергій Володимирович



КУХАРЧУК Віталій Анатолійович



КУШНІРЧУК Віталій Іванович



ПАНАСЮК Вадим Анатолійович



ПРОКОПЧУК Дмитро Петрович



РОМАНОВСЬКИЙ Дмитро Валентинович



РУДЕНЬ Михайло Миколайович



САКОВСЬКИЙ Владислав Валентинович



СЕМЕНЮК Юрій Іванович



СТАХОРСЬКИЙ Олексій Петрович



ХОМІЧ Олексій Миколайович



ШАЙТАН Павло Павлович



ШЕВКО Володимир Андрійович



ШПИЛЮК Андрій Сергійович.



У громаді звання «Почесний громадянин міста Ковеля» присвоєно 100 полеглим захисникам України.

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