Росія вдарила «шахедами» по Ізмаїлу на Одещині: є загиблі





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Унаслідок атаки загинули дві жінки віком 90 та 69 років та 73-річний чоловік. Постраждали 11 людей, серед яких є одна дитина.



У місті пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки та автомобілі. Унаслідок атаки спалахнули декілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.



На місці працюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 27 вересня російські війська безпілотниками атакували Ізмаїл Одеської області. Унаслідок обстрілу загинули троє людей та одинадцятеро постраждали.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїУнаслідок атаки загинули дві жінки віком 90 та 69 років та 73-річний чоловік. Постраждали 11 людей, серед яких є одна дитина.У місті пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки та автомобілі. Унаслідок атаки спалахнули декілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.На місці працюють правоохоронці.

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