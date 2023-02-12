На Волині школяр крав двигуни на деревообробному підприємстві

На Волині школяр крав двигуни на деревообробному підприємстві
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення учня 11 класу Рожищенського ліцею №1 у вчиненні кримінальних правопорушень – крадіжок.

Про це йдеться у вироку суду від 23 вересня, передає Район.Рожище.

За матеріалами справи, хлопець кілька разів проникав у приміщення недіючого деревообробного підприємства та крав двигуни, відєднуючи їх від деревообробних станків.

Неповнолітній обвинувачений в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю по вказаних епізодах.

У зв'язку із заподіяними збитками потерпілий заявив цивільний позов на 19 289 гривень майнової шкоди, 5000 гривень моральної шкоди, 4000 гривень витрат, пов'язаних з оплатою послуг адвоката. Згодом він подав заяву про закриття провадження по цивільному позову у зв'язку з повним відшкодуванням шкоди й оплатою послуг адвоката.

Суд ухвалив визнати хлопця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді громадських робіт на 60 годин. Також він має сплатити в дохід держави витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 11 955 гривень.

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Теги: Волинь, суд, крадіжка, Рожище
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