На Волині школяр крав двигуни на деревообробному підприємстві





Про це йдеться у вироку суду від 23 вересня, передає



За матеріалами справи, хлопець кілька разів проникав у приміщення недіючого деревообробного підприємства та крав двигуни, відєднуючи їх від деревообробних станків.



Неповнолітній обвинувачений в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю по вказаних епізодах.



У зв'язку із заподіяними збитками потерпілий заявив цивільний позов на 19 289 гривень майнової шкоди, 5000 гривень моральної шкоди, 4000 гривень витрат, пов'язаних з оплатою послуг адвоката. Згодом він подав заяву про закриття провадження по цивільному позову у зв'язку з повним відшкодуванням шкоди й оплатою послуг адвоката.



Суд ухвалив визнати хлопця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді громадських робіт на 60 годин. Також він має сплатити в дохід держави витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 11 955 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення учня 11 класу Рожищенського ліцею №1 у вчиненні кримінальних правопорушень – крадіжок.Про це йдеться у вироку суду від 23 вересня, передає Район.Рожище. За матеріалами справи, хлопець кілька разів проникав у приміщення недіючого деревообробного підприємства та крав двигуни, відєднуючи їх від деревообробних станків.Неповнолітній обвинувачений в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю по вказаних епізодах.У зв'язку із заподіяними збитками потерпілий заявив цивільний позов на 19 289 гривень майнової шкоди, 5000 гривень моральної шкоди, 4000 гривень витрат, пов'язаних з оплатою послуг адвоката. Згодом він подав заяву про закриття провадження по цивільному позову у зв'язку з повним відшкодуванням шкоди й оплатою послуг адвоката.Суд ухвалив визнати хлопця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді громадських робіт на 60 годин. Також він має сплатити в дохід держави витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 11 955 гривень.

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