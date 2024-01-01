У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом

У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом
У Луцьку громада попрощалася з Героєм Сергієм Вакуликом.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Вакулика (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.

Сьогодні, 26 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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