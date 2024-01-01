У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом
Сьогодні, 15:40
У Луцьку громада попрощалася з Героєм Сергієм Вакуликом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Вакулика (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.
Сьогодні, 26 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Вакулика (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.
Сьогодні, 26 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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