У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом

У Луцьку громада попрощалася з Героєм Сергієм Вакуликом.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Вакулика (16.05.1988 року народження), який загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.Сьогодні, 26 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.