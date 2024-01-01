У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:48
Сьогодні вночі, 26 вересня, близько 3-ї години, патрулюючи проспектом Відродження, правоохоронці помітили автомобіль, який рухався під час дії комендантської години.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Спілкуючись з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд, результат — 1, 88 проміле.
Крім того, ми встановили, що водій протягом року вже притягався до відповідальності за керування авто у стані спʼяніння, а також є позбавлений у праві керування транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали:
за ч. 3 ст. 130 — (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення); та за ч.5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Спілкуючись з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд, результат — 1, 88 проміле.
Крім того, ми встановили, що водій протягом року вже притягався до відповідальності за керування авто у стані спʼяніння, а також є позбавлений у праві керування транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали:
за ч. 3 ст. 130 — (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення); та за ч.5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
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