Львівський блогер зливав локації розміщення ЗСУ





Про це



Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура зібрали доказову базу про нові злочини львівського блогера, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.



Фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність.



Через свої акаунти в соцмережах «блогер» розповсюджував деструктивний контент.



Зокрема, він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.



Окрім цього він організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.



Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.



Утім, замість обіцяних документів він видавав «випускникам» фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.



Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);



▪ ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ підозру отримав львівський блогер, який зливав локації розміщення ЗСУ.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура зібрали доказову базу про нові злочини львівського блогера, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.Фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність.Через свої акаунти в соцмережах «блогер» розповсюджував деструктивний контент.Зокрема, він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.Окрім цього він організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.Утім, замість обіцяних документів він видавав «випускникам» фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);▪ ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

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