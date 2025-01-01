Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину

Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Біля сухого дерева горить і сире: волинські митники на посту Ягодин зупинили протиправний експорт соснових пиломатеріалів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Загалом більше 30 кубометрів обрізних брусів вартістю майже 7 тисяч євро доставляли з Рівненщини до Латвії. Під час перевірки вантажу та товаросупровідних документів митники, як завжди ретельно, вивчили поданий Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, залучивши до справи науковців Національного лісотехнічного університету.

Експерти встановили, що описана у сертифікаті деревина не могла стати сировиною для частини брусів, оскільки їхня висока вологість не відповідає часу зрізу рослин. Різниця між завантаженими у причеп транспортного засобу та підтвердженими сертифікатом про походження пиломатеріалами склала більше 18 кубометрів. Їхня вартість оцінюється у майже 200 тисяч гривень. Наразі вони тимчасово вилучені.

Протокол про порушення митних правил складений за ознаками, передбаченими у ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Переміщення товару через кордон з приховуванням від митного контролю (зокрема, шляхом подання митному органу неправдивих відомостей) тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину

"А чи знаєте ви, що сосна є головною лісотворною породою Полісся, а з латині її назва перекладається як «скеля»? Бо вона не боїться ні морозів, ні вологи, ні посухи, ні вітрів. Аби досягти стиглості, дереву необхідно щонайменше 40 років. Недарма раціональне використання цієї деревини охороняється законодавством, а експорт регулюється строгими правилами", - наголошують на митниці.
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину

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Теги: Волинська митниця
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