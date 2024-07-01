Виселення МП з Успенського собору у Володимирі зупинили

з’явилися юридичні гальма.



Про це пише



Попри чітке судове рішення, яке набрало законної сили, громада упц мп продовжує оскаржувати. І найголовніше — на основі чергової апеляції провадження тимчасово зупинили.



Що сталося?



Ще 3 червня Північно-західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про зупинення провадження у справі №903/693/24.



Причина — Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою релігійної організації на попередні рішення господарського та апеляційного судів. І тепер усі матеріали справи мають бути передані до касаційної інстанції.



Це означає одне: питання виселення московської громади з Успенського собору у Володимирі знову зависає. Щонайменше до розгляду справи у Верховному Суді, призначеного на 8 липня 2025 року.



Маневри замість виконання



Нагадаємо, ще 12 листопада 2024 року Господарський суд Волинської області зобов’язав громаду упц мп повернути державі пам’ятку. Рішення підтвердила апеляція. Але з кінця березня громада всіма силами блокує виселення: подавала апеляції на технічні помилки; просила “пів року на переїзд” і “канонічні благословення на виїзд”, десь взявся приписаний в орендованій громадою культовій споруді клірик (це взагалі нонсенс). Тепер звернулися до касації.



Релігійне утворення вдається до всіх можливих механізмів, аби затягнути процес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У справі про виселення московської громади з пам’ятки архітектури національного значення — Успенського собору у Володимирі на Волині — зновуПро це пише Буг Попри чітке судове рішення, яке набрало законної сили, громада упц мп продовжує оскаржувати. І найголовніше — на основі чергової апеляції провадження тимчасово зупинили.Ще 3 червня Північно-західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про зупинення провадження у справі №903/693/24.Причина — Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою релігійної організації на попередні рішення господарського та апеляційного судів. І тепер усі матеріали справи мають бути передані до касаційної інстанції.Це означає одне: питання виселення московської громади з Успенського собору у Володимирі знову зависає. Щонайменше до розгляду справи у Верховному Суді, призначеного на 8 липня 2025 року.Нагадаємо, ще 12 листопада 2024 року Господарський суд Волинської області зобов’язав громаду упц мп повернути державі пам’ятку. Рішення підтвердила апеляція. Але з кінця березня громада всіма силами блокує виселення: подавала апеляції на технічні помилки; просила “пів року на переїзд” і “канонічні благословення на виїзд”, десь взявся приписаний в орендованій громадою культовій споруді клірик (це взагалі нонсенс). Тепер звернулися до касації.Релігійне утворення вдається до всіх можливих механізмів, аби затягнути процес.

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