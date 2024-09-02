Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку зник безвісти 24-річний чоловік

Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку зник безвісти 24-річний чоловік
Пішов з дому і не повернувся: поліція розшукує зниклого 24-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Наталушу Богдана Руслановича,  20 вересня 2000 року народження, жителя міста Луцьк. 

Розшукуваний 10 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 176 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке, очі карі.

Був одягнений: у чорні спортивні штани, сіру футболку, синю спортивну кофту з капюшоном, чорні капці.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: лучанин, розшук
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