Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку зник безвісти 24-річний чоловік
Сьогодні, 12:44
Пішов з дому і не повернувся: поліція розшукує зниклого 24-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Наталушу Богдана Руслановича, 20 вересня 2000 року народження, жителя міста Луцьк.
Розшукуваний 10 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 176 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке, очі карі.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, сіру футболку, синю спортивну кофту з капюшоном, чорні капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Наталушу Богдана Руслановича, 20 вересня 2000 року народження, жителя міста Луцьк.
Розшукуваний 10 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 176 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке, очі карі.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, сіру футболку, синю спортивну кофту з капюшоном, чорні капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
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