Народному депутату Євгену Шевченку оголосили ще одну підозру: йому загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 13:34
За матеріалами СБУ та ДБР нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України.
Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду.
За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці не розкривають імені депутата офіційно, утім з деталей справи випливає, що ідеться про Євгенія Шевченка.
Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед рашистами і намагався дискредитувати Сили оборони.
Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.
На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду.
За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці не розкривають імені депутата офіційно, утім з деталей справи випливає, що ідеться про Євгенія Шевченка.
Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед рашистами і намагався дискредитувати Сили оборони.
Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.
На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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