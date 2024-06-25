Народному депутату Євгену Шевченку оголосили ще одну підозру: йому загрожує довічне ув'язнення

Народному депутату Євгену Шевченку оголосили ще одну підозру: йому загрожує довічне ув'язнення
За матеріалами СБУ та ДБР нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України.

Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду.

За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці не розкривають імені депутата офіційно, утім з деталей справи випливає, що ідеться про Євгенія Шевченка.

Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед рашистами і намагався дискредитувати Сили оборони.

Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: нардеп, підозра
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