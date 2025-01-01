Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном

Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном
Сьогодні, 13 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька жителі нашої територіальної громади попрощалися з військовослужбовцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном, які загинули у боях з російським агресором.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душ спочилих Героїв разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.

Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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