Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном

Олександром Чируком та Іваном Литвіном, які загинули у боях з російським агресором.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.



До спільної молитви за упокій душ спочилих Героїв разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька жителі нашої територіальної громади попрощалися з військовослужбовцямита, які загинули у боях з російським агресором.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Чирук Олександр Леонідович (1981 року народження) загинув 6 червня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Литвін Іван Іванович (1973 року народження) загинув 8 червня в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душ спочилих Героїв разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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