У Луцьку перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців: обстежили 400 захисних споруд
Сьогодні, 14:08
Луцькі рятувальники перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців, відповідно до розпорядження Голови Волинської ОВА Івана Рудницького.
Обстеження тривають з 10 червня, прокоментував misto.media провідний інспектор Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький.
У місті налічується 936 укриттів, з яких вже перевірили 387 (дані, станом на 12 червня — mm).
Під час обстежень виявили 10 випадків, коли укриття були зачинені. Балансоутримувачам нагадали, що у разі тривоги захисні споруди мають бути відчинені, зазначає Юрій Хомицький.
Перевірки тривають не лише у місті, а й у Луцькому районі. Там на обліку є 1187 укриттів різного типу:
65 сховищ;
102 протирадіаційні укриття;
понад 1000 звичайних укриттів;
3 споруди подвійного призначення.
З початку року у Луцькому районі організовано:
482 комплексні обстеження укриттів;
20 контрольних перевірок.
Рятувальники фіксують недоліки, а відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності за порушення.
Через два місяці на об'єкті проводиться контрольне обстеження.
Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене
до поліції — 102;
до диспетчерської служби ДСНС — 101;
до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;
до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 158 03 33 або на електронну адресу [email protected];
до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.
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Обстеження тривають з 10 червня, прокоментував misto.media провідний інспектор Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький.
У місті налічується 936 укриттів, з яких вже перевірили 387 (дані, станом на 12 червня — mm).
Під час обстежень виявили 10 випадків, коли укриття були зачинені. Балансоутримувачам нагадали, що у разі тривоги захисні споруди мають бути відчинені, зазначає Юрій Хомицький.
Перевірки тривають не лише у місті, а й у Луцькому районі. Там на обліку є 1187 укриттів різного типу:
65 сховищ;
102 протирадіаційні укриття;
понад 1000 звичайних укриттів;
3 споруди подвійного призначення.
З початку року у Луцькому районі організовано:
482 комплексні обстеження укриттів;
20 контрольних перевірок.
Рятувальники фіксують недоліки, а відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності за порушення.
Через два місяці на об'єкті проводиться контрольне обстеження.
Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене
до поліції — 102;
до диспетчерської служби ДСНС — 101;
до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;
до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 158 03 33 або на електронну адресу [email protected];
до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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