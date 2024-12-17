У Луцьку перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців: обстежили 400 захисних споруд

Івана Рудницького.



Обстеження тривають з 10 червня, прокоментував Юрій Хомицький.



У місті налічується 936 укриттів, з яких вже перевірили 387 (дані, станом на 12 червня — mm).



Під час обстежень виявили 10 випадків, коли укриття були зачинені. Балансоутримувачам нагадали, що у разі тривоги захисні споруди мають бути відчинені, зазначає Юрій Хомицький.



Перевірки тривають не лише у місті, а й у Луцькому районі. Там на обліку є 1187 укриттів різного типу:



65 сховищ;



102 протирадіаційні укриття;



понад 1000 звичайних укриттів;



3 споруди подвійного призначення.



З початку року у Луцькому районі організовано:



482 комплексні обстеження укриттів;



20 контрольних перевірок.



Рятувальники фіксують недоліки, а відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності за порушення.



Через два місяці на об'єкті проводиться контрольне обстеження.



Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене

до поліції — 102;



до диспетчерської служби ДСНС — 101;



до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;



до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 158 03 33 або на електронну адресу



до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців, відповідно до розпорядження Голови Волинської ОВАОбстеження тривають з 10 червня, прокоментував misto.media провідний інспектор Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській областіУ місті налічується 936 укриттів, з яких вже перевірили 387 (дані, станом на 12 червня — mm).Під час обстежень виявили 10 випадків, коли укриття були зачинені. Балансоутримувачам нагадали, що у разі тривоги захисні споруди мають бути відчинені, зазначає Юрій Хомицький.Перевірки тривають не лише у місті, а й у Луцькому районі. Там на обліку є 1187 укриттів різного типу:65 сховищ;102 протирадіаційні укриття;понад 1000 звичайних укриттів;3 споруди подвійного призначення.З початку року у Луцькому районі організовано:482 комплексні обстеження укриттів;20 контрольних перевірок.Рятувальники фіксують недоліки, а відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності за порушення.Через два місяці на об'єкті проводиться контрольне обстеження.Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачиненедо поліції — 102;до диспетчерської служби ДСНС — 101;до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 158 03 33 або на електронну адресу [email protected] до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.

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