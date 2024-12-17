У Луцьку перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців: обстежили 400 захисних споруд

У Луцьку перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців: обстежили 400 захисних споруд
Луцькі рятувальники перевіряють, чи відчинені укриття для мешканців, відповідно до розпорядження Голови Волинської ОВА Івана Рудницького.

Обстеження тривають з 10 червня, прокоментував misto.media провідний інспектор Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький.

У місті налічується 936 укриттів, з яких вже перевірили 387 (дані, станом на 12 червня — mm).

Під час обстежень виявили 10 випадків, коли укриття були зачинені. Балансоутримувачам нагадали, що у разі тривоги захисні споруди мають бути відчинені, зазначає Юрій Хомицький.

Перевірки тривають не лише у місті, а й у Луцькому районі. Там на обліку є 1187 укриттів різного типу:

65 сховищ;

102 протирадіаційні укриття;

понад 1000 звичайних укриттів;

3 споруди подвійного призначення.

З початку року у Луцькому районі організовано:

482 комплексні обстеження укриттів;

20 контрольних перевірок.

Рятувальники фіксують недоліки, а відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності за порушення.

Через два місяці на об'єкті проводиться контрольне обстеження.

Куди можна звернутись, якщо під час тривоги укриття зачинене
до поліції — 102;

до диспетчерської служби ДСНС — 101;

до відділу комунікацій «15-80» — 0 800 40 80 15;

до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за номером — +38 066 158 03 33 або на електронну адресу [email protected];

до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради: + 380 332 77 00 87.

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Теги: Луцьк, укриття
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