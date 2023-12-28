«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність

«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
У Володимирі мешканці будинку на вулиці Олени Хохол б’ють на сполох – дах їхньої багатоповерхівки в аварійному стані. Через численні дірки вода протікає у під’їзд, квартири та навіть до електрощитків. Люди скаржаться на грибок, цвіль, і розповідають, що конструкції вже почали обвалюватися. Протягом останніх років вони неодноразово зверталися до міської ради, однак суттєвих зрушень так і не дочекалися.

Про це пише БУГ.

Будинок належав колись організації, яка збанкрутувала ще у 2002–2003 роках. Після цього будівлю виставили на аукціон разом із мешканцями. Люди розповідають, що залишилися без світла, води, газу та тепла взимку. Згодом вдалося створити кооператив і заново укласти договори з комунальниками.

Поступово мешканці самотужки змогли замінити водопровід та каналізацію. Проте дах – найбільша проблема, яка залишається без ремонту.

«Ми вже понад 10 років звертаємося, щоб нам допомогли з дахом. Люди самі не потягнуть, бо більшість – пенсіонери, інваліди, або без роботи. На горищі дірки, все протікає. Уже балки падали. Нам потрібна допомога. Будемо йти на прийом до міського голови, бо якщо дах впаде – можуть бути жертви. А хтось за це має відповідати», – розповідає одна з мешканок.

Журналісти інтернет-видання «БУГ» відвідали багатоповерхівку й піднялися на аварійне горище. Побачене вражає: крізь величезні дірки у даху залітають голуби, немов у закинуту будівлю. Всередині – пронизливий протяг, сирість і пліснява. Дах у великих дірках, балки гнилі й небезпечно провисають.

Мешканці будинку кажуть, що питання тягнеться ще за каденції попереднього міського голови — Петра Саганюка — люди ходили до міськради, писали звернення, але результату не було.

І вже за теперішнього мера – Ігоря Пальонки, мешканці продовжують стукати в усі двері. За їх словами, представники міськради виїжджали на місце, оглядали дах, бачили критичний стан покрівлі, піднімалися на вишці після негоди, коли зривало шифер.

Врешті, мешканцям надійшов офіційний лист, у якому будинок визнано аварійним. Та попри це – жодних реальних дій не відбулося.
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність

У міській раді журналістам БУГу повідомили, що на місце виїде спеціальна комісія у складі представників відділу інфраструктури, містопроєкту та управління житлово-комунального господарства. Вони мають оглянути об’єкт і визначити обсяг необхідних робіт.
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність

Як пояснили у пресслужбі, у даному будинку створено кооперативне об’єднання мешканців, тож їм буде запропоновано взяти участь у програмі співфінансування 20/80, за якою 20% вартості ремонту оплачують мешканці, а 80% – коштом місцевого бюджету.

Після виїзду на місце і розмови з мешканцями, запевняють у міськраді, буде ухвалено конкретні рішення щодо подальших дій.
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність

Ситуація з аварійним дахом на вулиці Олени Хохол потребує термінового втручання, адже кожне зволікання може коштувати здоров’я і безпеки мешканців.
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність

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Теги: Нововолинськ, будинок, дах
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