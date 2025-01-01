Поліція й ТЦК зможуть перевіряти житло, автівки та речі відпочивальників на Світязі: правила 2025





Участь в зібранні взяли керівництво селищної ради, Ковельської РВА, представники районних установ і служб, правоохоронних та контролюючих органів.



Під час наради обговорили низку проблемних питань, йдеться



Про ТЦК, блокпости та водну поліцію

Начальник Ковельського відділку поліції Роман Яровий повідомив, що поліція та працівники ТЦК мають право перевіряти місця проживання осіб, які приїхали в прикордонну громаду на відпочинок, їхні транспортні засоби й речі.



Він також зазначив, що у громаді будуть встановлені додаткові блокпости, аби попередити випадки незаконного перетину державного кордону.



Правоохоронець акцентував увагу присутніх на необхідності дотримання комендантської години суб’єктами господарювання і відпочивальниками, забороні продажу алкоголю неповнолітнім, наявності у підприємців всіх дозвільних документів на провадження діяльності, офіційному працевлаштуванні, проведенні розважальних заходів і дискотек з дотриманням допустимих норм шуму. Також зазначив, що є потреба у встановленні на центральній набережній у Світязі додаткових відеокамер.



Крім того, Роман Яровий зазначив, що у Шацькій громаді з початку року працює водна поліція, яка в літній період виявлятиме порушників і забезпечуватиме правопорядок на водоймах та в прибережних зонах.





Про тіньовий бізнес та несплату податків

За словами секретаря Шацької селищної ради Богдана Тимошука, минулочіч було виявлено 576 суб’єктів, які подали в інтернет оголошення про здачу в оренду житла відпочивальникам. З них лише 70 сплатили туристичний збір.



"Відповідно минулого року в бюджет громади надійшло 300 тис. грн туристичного збору від фізичних осіб і стільки ж від юридичних. Для нашої туристичної громади це дуже мізерні надходження. Маємо спільно напрацювати подальші кроки, аби бізнес прозоро працював влітку, в повній мірі сплачував податки і збори та наповнював місцевий бюджет», – зазначив він.



Начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен наголосила, що цьогоріч суттєво зміниться підхід до надавачів житла, які не декларують свої доходи. Вся інформація про них буде спрямована до податкової служби, в правоохоронні та контролюючі органи, і, як результат, будуть вжиті відповідні заходи.



Заступник начальника ГУ ДПС у Волинській області Олександр Котюн повідомив, що за січень минулого року підприємці громади сплатили ПДФО в сумі 4 млн. грн., за червень – 6 млн. грн, за липень – 4 млн. грн.



«Тобто різниця між зимовим і літніми місяцями по надходженнях до бюджету майже непомітна. А це свідчить про тотальну тінізацію послуг надання в оренду житла у Шацькій громаді. Ми прорахували, як би мало бути в умовах повної сплати податків: 8 млн. грн. туристичного збору і 34 млн. грн. – ПДФО» – зазначив Олександр Йосипович.



Люди, які здають в оренду житло у літній період, повинні реєструватися підприємцями або декларувати свої доходи. На жаль, за минулий рік подано всього 9 декларацій. Головне управління ДПС у Волинській області матиме списки всіх громадян, які здають у Шацькій громаді житло відпочивальникам. Вони всі мають задекларувати доходи за минулий рік. Якщо ж вони цього не зроблять добровільно, це буде порушенням умов ведення діяльності, за що передбачена адміністративна відповідальність.





Про торгівлю й продаж підакцизних товарів

Попри те, що ціна ліцензій на продаж алкоголю і тютюнових виробів є помірною (відповідно 640 і 400 грн на рік), далеко не всі підприємці Шацької громади працюють прозоро і сплачують податки – на цьому під час наради наголосив Роман Денисюк, начальник управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області. З 498 господарських одиниць, які функціонують у громаді, станом на 1 червня 217 не задекларували жодної гривні і не сплатили податків.



«Ми постійно моніторимо ситуацію. Якщо за пів року від суб’єкта господарювання немає проплат, до нього будуть застосовані заходи податкового контролю», – зазначив податківець.





Про пляжі, туалети та вивіз сміття

Питання поводження з твердими та рідкими побутовими відходами висвітлив Богдан Тимошук. Він наголосив на необхідності суб’єктам господарювання укладати договори на вивезення ТПВ з КП «Добробут».



Вивезенням РПВ займатимуться комунальне підприємство та власники асенізаційних машин після реєстрації ФОПами. Поки не почала працювати система каналізування, на центральному пляжі Світязя цього літа функціонуватимуть біотуалети. А вже наступного року біля озера можуть з’явитися добротні санвузли.



Тим часом, начальник Ковельського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік повідомив, що в Шацькій громаді визначено 8 місць для купання в озерах. Відповідно на пляжах повинні функціонувати рятувальні пости. На жаль, на сьогодні вони облаштовані не скрізь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку відбулася масштабна нарада з підприємцями, які працюють на території громади під час літнього відпочинку.Участь в зібранні взяли керівництво селищної ради, Ковельської РВА, представники районних установ і служб, правоохоронних та контролюючих органів.Під час наради обговорили низку проблемних питань, йдеться сторінці Шацької селищної ради у фейсбуці.Начальник Ковельського відділку поліціїповідомив, що поліція та працівники ТЦК мають право перевіряти місця проживання осіб, які приїхали в прикордонну громаду на відпочинок, їхні транспортні засоби й речі.Він також зазначив, що у громаді будуть встановлені додаткові блокпости, аби попередити випадки незаконного перетину державного кордону.Правоохоронець акцентував увагу присутніх на необхідності дотримання комендантської години суб’єктами господарювання і відпочивальниками, забороні продажу алкоголю неповнолітнім, наявності у підприємців всіх дозвільних документів на провадження діяльності, офіційному працевлаштуванні, проведенні розважальних заходів і дискотек з дотриманням допустимих норм шуму. Також зазначив, що є потреба у встановленні на центральній набережній у Світязі додаткових відеокамер.Крім того, Роман Яровий зазначив, що у Шацькій громаді з початку року працює водна поліція, яка в літній період виявлятиме порушників і забезпечуватиме правопорядок на водоймах та в прибережних зонах.За словами секретаря Шацької селищної ради, минулочіч було виявлено 576 суб’єктів, які подали в інтернет оголошення про здачу в оренду житла відпочивальникам. З них лише 70 сплатили туристичний збір."Відповідно минулого року в бюджет громади надійшло 300 тис. грн туристичного збору від фізичних осіб і стільки ж від юридичних. Для нашої туристичної громади це дуже мізерні надходження. Маємо спільно напрацювати подальші кроки, аби бізнес прозоро працював влітку, в повній мірі сплачував податки і збори та наповнював місцевий бюджет», – зазначив він.Начальниця Ковельської районної військової адміністраціїнаголосила, що цьогоріч суттєво зміниться підхід до надавачів житла, які не декларують свої доходи. Вся інформація про них буде спрямована до податкової служби, в правоохоронні та контролюючі органи, і, як результат, будуть вжиті відповідні заходи.Заступник начальника ГУ ДПС у Волинській областіповідомив, що за січень минулого року підприємці громади сплатили ПДФО в сумі 4 млн. грн., за червень – 6 млн. грн, за липень – 4 млн. грн.«Тобто різниця між зимовим і літніми місяцями по надходженнях до бюджету майже непомітна. А це свідчить про тотальну тінізацію послуг надання в оренду житла у Шацькій громаді. Ми прорахували, як би мало бути в умовах повної сплати податків: 8 млн. грн. туристичного збору і 34 млн. грн. – ПДФО» – зазначив Олександр Йосипович.Люди, які здають в оренду житло у літній період, повинні реєструватися підприємцями або декларувати свої доходи. На жаль, за минулий рік подано всього 9 декларацій. Головне управління ДПС у Волинській області матиме списки всіх громадян, які здають у Шацькій громаді житло відпочивальникам. Вони всі мають задекларувати доходи за минулий рік. Якщо ж вони цього не зроблять добровільно, це буде порушенням умов ведення діяльності, за що передбачена адміністративна відповідальність.Попри те, що ціна ліцензій на продаж алкоголю і тютюнових виробів є помірною (відповідно 640 і 400 грн на рік), далеко не всі підприємці Шацької громади працюють прозоро і сплачують податки – на цьому під час наради наголосив, начальник управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області. З 498 господарських одиниць, які функціонують у громаді, станом на 1 червня 217 не задекларували жодної гривні і не сплатили податків.«Ми постійно моніторимо ситуацію. Якщо за пів року від суб’єкта господарювання немає проплат, до нього будуть застосовані заходи податкового контролю», – зазначив податківець.Питання поводження з твердими та рідкими побутовими відходами висвітлив. Він наголосив на необхідності суб’єктам господарювання укладати договори на вивезення ТПВ з КП «Добробут».Вивезенням РПВ займатимуться комунальне підприємство та власники асенізаційних машин після реєстрації ФОПами. Поки не почала працювати система каналізування, на центральному пляжі Світязя цього літа функціонуватимуть біотуалети. А вже наступного року біля озера можуть з’явитися добротні санвузли.Тим часом, начальник Ковельського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській областіповідомив, що в Шацькій громаді визначено 8 місць для купання в озерах. Відповідно на пляжах повинні функціонувати рятувальні пости. На жаль, на сьогодні вони облаштовані не скрізь.

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