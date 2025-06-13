Тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до березня 2027 року
Сьогодні, 18:18
13 червня Рада ЄС підтримала продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.
Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.
Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою – також через вирішення технічних питань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.
Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.
Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою – також через вирішення технічних питань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до березня 2027 року
Сьогодні, 18:18
Поліція й ТЦК зможуть перевіряти житло, автівки та речі відпочивальників на Світязі: правила 2025
Сьогодні, 16:15
Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:00
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
Сьогодні, 15:42