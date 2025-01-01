Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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