Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.
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