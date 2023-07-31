На Волині шукають нових патрульних поліцейських
Сьогодні, 20:37
У Волинській області триває набір до лав патрульної поліції.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
"Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться на сторінці поліції.
Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна загальна середня освіта;
- посвідчення водія категорії "В".
Заповнюйте анкету ТУТ
Більше інформації — за ПОСИЛАННЯМ
Етапи відбору
Конкурс складається з кількох етапів:
заявка на участь у конкурсі;
тестування;
медичне обстеження;
перевірка рівня фізичної підготовки;
співбесіда з поліцейською комісією.
За детальною інформацією телефонуйте за номером 0676392034 до інспектора з рекрутингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
"Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться на сторінці поліції.
Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна загальна середня освіта;
- посвідчення водія категорії "В".
Заповнюйте анкету ТУТ
Більше інформації — за ПОСИЛАННЯМ
Етапи відбору
Конкурс складається з кількох етапів:
заявка на участь у конкурсі;
тестування;
медичне обстеження;
перевірка рівня фізичної підготовки;
співбесіда з поліцейською комісією.
За детальною інформацією телефонуйте за номером 0676392034 до інспектора з рекрутингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ківерцях активісти зірвали сесію міськради: вимагали висловити недовіру меру Ковальчуку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
Сьогодні, 21:18
На Волині шукають нових патрульних поліцейських
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00