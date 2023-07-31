На Волині шукають нових патрульних поліцейських

У Волинській області триває набір до лав патрульної поліції.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині."Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться на сторінці поліції.Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:- громадянство України;- вільне володіння українською мовою;- вік від 18 років;- повна загальна середня освіта;- посвідчення водія категорії "В".Заповнюйте анкетуБільше інформації — заЕтапи відборуКонкурс складається з кількох етапів:заявка на участь у конкурсі;тестування;медичне обстеження;перевірка рівня фізичної підготовки;співбесіда з поліцейською комісією.За детальною інформацією телефонуйте за номером 0676392034 до інспектора з рекрутингу.