У Ківерцях активісти зірвали сесію міськради: вимагали висловити недовіру меру Ковальчуку. ВІДЕО

Олександру Ковальчуку. Нещодавно мера викрили на корупційних злочинах й нині його судять, тож ківерчани проти, аби така людина стояла на чолі громади.



Про це журналістам ВолиньPost повідомив один з активістів Дмитро Мірчук та поділися з нами відеозаписами з місця подій.



У п’ятницю, 13 червня, він ще з десятком однодумців завітав на 49-ту сесію Ківерцівської міської ради. Містяни просили, аби проєкт рішення депутата Сергія Гетьманчука "Про висловлення депутатами недовіри Олександру Ковальчуку" був внесений у порядок денний та щоб депутатський корпус проголосував за таку ініціативу.



"Ми як громада хочемо порядку в громаді, а ви як наші представники повинні навести цей порядок. Чого ви чекаєте? Він зараз звинувачується в серйозних статтях, в розтраті наших бюджетних коштів, 6 мільйонів. Я з людьми спілкуюся – проклинають люди його, особливо батьки загиблих дітей. Бо їхні діти завдяки тим грошам могли бути врятовані", – сказав у своїй промові Дмитро Мірчук.



Однак, т.в.о міського голови Оксана Баранович та юристка установи пояснили, що цей проєкт рішення нібито не відповідає законодавчим вимогам. Адже у документі немає прописаних конкретних підстав.



Таким чином, ківерчани так і не отримали підтримку обранців громади. Лише троє з 16 присутніх депутатів проголосували за висловлення недовіри Олександру Ковальчуку.



Як результат – депутат та автор проєкту рішення Сергій Гетьманчук разом з активістами вийшли до трибуни та заявили, що блокують засідання сесії. Вони кричали депутатам "Ганьба!" та вимагали все-таки виловити меру недовіру. Також просили скликати позачергову сесію, де були б присутні усі 26 депутатів міськради. Аби кожен міг віддати свій голос за ініційований проєкт рішення.





Нагадаємо, Олександра Ковальчука звинувачують у



Посадовець, змовившись зі знайомим підприємцем, реалізував схему закупівлі авто для військових за завищеною ціною. У результаті за кошти громади було закуплено за понад 10 мільйонів гривень автомобілі, реальна вартість яких на більш ніж 6 мільйонів гривень менша.



Невдовзі Луцький міськрайонний суд



Відомо, що наразі Ковальчука не відсторонено з посади. На сьогодні він перебуває у відпустці.



Проєкт рішення

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