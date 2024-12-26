Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО





Про це повідомили у КНП "Нововолинська ЦМЛ".



Нововолинські хірурги вдало провели складне оперативне втручання пацієнту з вентральною грижею гігантських розмірів.



У таких випадках є серйозний ризик стиснення внутрішніх органів після закриття грижових воріт. У цьому випадку нововолинські фахівці застосували безнатягову герніопластику за методом Раміреса з установкою сітчастого аллотрансплантату — сучасний і ефективний підхід при лікуванні вентральних гриж гігантських розмірів.



Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт успішно відновлюється та уже виписаний на амбулаторне лікування.

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