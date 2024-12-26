Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО

Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
На Волині місцеві медики здійнили пацієнту складну операцію - герніопластику за методом Раміреса.

Про це повідомили у КНП "Нововолинська ЦМЛ".

Нововолинські хірурги вдало провели складне оперативне втручання пацієнту з вентральною грижею гігантських розмірів.

У таких випадках є серйозний ризик стиснення внутрішніх органів після закриття грижових воріт. У цьому випадку нововолинські фахівці застосували безнатягову герніопластику за методом Раміреса з установкою сітчастого аллотрансплантату — сучасний і ефективний підхід при лікуванні вентральних гриж гігантських розмірів.

Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт успішно відновлюється та уже виписаний на амбулаторне лікування.
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, медицина, грижа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях активісти зірвали сесію міськради: вимагали висловити недовіру меру Ковальчуку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
Сьогодні, 21:18
На Волині шукають нових патрульних поліцейських
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
В ОСУВ «Хортиця» спростували заяви рф про окупацію Дворічної на Харківщині
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
Волинські лікарі допомогли військовому із важким поранення руки. ФОТО Волинські лікарі допомогли військовому із важким поранення руки. ФОТО
12 березня, 07:32
Волинські медики врятували життя жінці з інфарктом Волинські медики врятували життя жінці з інфарктом
26 грудня, 2024, 05:28
У лікарні на Волині пацієнтів з раком простати оперують без розрізів. ФОТО У лікарні на Волині пацієнтів з раком простати оперують без розрізів. ФОТО
17 травня, 2024, 21:15
Жителі громади з Волині за рік здали кров понад 1000 разів Жителі громади з Волині за рік здали кров понад 1000 разів
07 грудня, 2023, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях активісти зірвали сесію міськради: вимагали висловити недовіру меру Ковальчуку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
 0
Волинські медики зробили складну унікальну операцію пацієнту з гігантською грижею. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
На Волині шукають нових патрульних поліцейських
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
Сьогодні, 20:00
 0
В ОСУВ «Хортиця» спростували заяви рф про окупацію Дворічної на Харківщині
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8