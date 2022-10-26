У МАГАТЕ зафіксували радіаційне забруднення на ядерному об'єкті в Ірані





Про це повідомили на офіційній сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х. Водночас там зазначили, що рівні радіації за межами об'єкта в Натанзі залишилися незмінними, - пише



"Тип радіоактивного забруднення всередині об'єкта, переважно альфа-частинками, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", – сказано в повідомленні.



Зазначимо, що згадані альфа-частинки –це один із трьох основних типів іонізуючого випромінювання (поряд із бета-частинками та гамма-випромінюванням). Вони є ядрами атомів гелію (2 протони і 2 нейтрони), тому мають позитивний заряд і досить велику масу.



Альфа-частинки легко затримуються тонкими шарами матеріалу: їх зупиняє аркуш паперу, кілька сантиметрів повітря, верхній роговий шар шкіри людини. Тобто вони не проникають крізь шкіру і не здатні вразити внутрішні органи ззовні.



Небезпечним альфа-випромінювання стає здебільшого при потраплянні всередину організму з повітрям, їжею і водою, через рани. Альфа-частинки можуть сильно пошкоджувати клітини, оскільки дуже ефективно іонізують молекули біологічної тканини.



У ЦАХАЛ раніше підтвердили удар по найбільшому об'єкту зі збагачення урану в Ірані в районі Натанза.



"В результаті ударів було пошкоджено підземну частину об'єкту. Ця зона містить багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електрощитові та додаткову допоміжну інфраструктуру. Крім того, об'єктами ударів стали критичні об'єкти інфраструктури, що забезпечують безперервну роботу об'єкта та постійні зусилля іранського режиму з отримання ядерної зброї", – сказано в повідомленні.



Як відомо, у ніч проти 13 червня ізраїльські військові літаки здійснили декілька хвиль масштабних ударів по Ірану в межах операції проти його ядерної програми. У низці міст пролунали вибухи, а згодом з'явилася інформація про ймовірну загибель командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).



Через загрозу можливих ракетних і безпілотних атак у відповідь в Ізраїлі було оголошено надзвичайний стан, а по всій країні прозвучали сирени повітряної тривоги.



Надвечір Ізраїль завдав нових ударів по Ірану. Два вибухи пролунали в районі іранського ядерного центру у Фордо.



З цього приводу в МАГАТЕ звернулися до іранської влади з проханням отримати інформацію "про будь-який вплив".



Зазначимо, що Тегеран стверджує, що його ядерна програма спрямована на мирне використання ядерної енергії. Водночас США, Ізраїль та деякі інші країни підозрюють, що вона може бути використана для виробництва ядерної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про радіоактивне забруднення всередині ядерного об'єкта в іранському місті Натанз. Він був однією з цілей атаки Ізраїлю 13 червня.Про це повідомили на офіційній сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х. Водночас там зазначили, що рівні радіації за межами об'єкта в Натанзі залишилися незмінними, - пише Obozrevatel "Тип радіоактивного забруднення всередині об'єкта, переважно альфа-частинками, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", – сказано в повідомленні.Зазначимо, що згадані альфа-частинки –це один із трьох основних типів іонізуючого випромінювання (поряд із бета-частинками та гамма-випромінюванням). Вони є ядрами атомів гелію (2 протони і 2 нейтрони), тому мають позитивний заряд і досить велику масу.Альфа-частинки легко затримуються тонкими шарами матеріалу: їх зупиняє аркуш паперу, кілька сантиметрів повітря, верхній роговий шар шкіри людини. Тобто вони не проникають крізь шкіру і не здатні вразити внутрішні органи ззовні.Небезпечним альфа-випромінювання стає здебільшого при потраплянні всередину організму з повітрям, їжею і водою, через рани. Альфа-частинки можуть сильно пошкоджувати клітини, оскільки дуже ефективно іонізують молекули біологічної тканини.У ЦАХАЛ раніше підтвердили удар по найбільшому об'єкту зі збагачення урану в Ірані в районі Натанза."В результаті ударів було пошкоджено підземну частину об'єкту. Ця зона містить багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електрощитові та додаткову допоміжну інфраструктуру. Крім того, об'єктами ударів стали критичні об'єкти інфраструктури, що забезпечують безперервну роботу об'єкта та постійні зусилля іранського режиму з отримання ядерної зброї", – сказано в повідомленні.Як відомо, у ніч проти 13 червня ізраїльські військові літаки здійснили декілька хвиль масштабних ударів по Ірану в межах операції проти його ядерної програми. У низці міст пролунали вибухи, а згодом з'явилася інформація про ймовірну загибель командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).Через загрозу можливих ракетних і безпілотних атак у відповідь в Ізраїлі було оголошено надзвичайний стан, а по всій країні прозвучали сирени повітряної тривоги.Надвечір Ізраїль завдав нових ударів по Ірану. Два вибухи пролунали в районі іранського ядерного центру у Фордо.З цього приводу в МАГАТЕ звернулися до іранської влади з проханням отримати інформацію "про будь-який вплив".Зазначимо, що Тегеран стверджує, що його ядерна програма спрямована на мирне використання ядерної енергії. Водночас США, Ізраїль та деякі інші країни підозрюють, що вона може бути використана для виробництва ядерної зброї.

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