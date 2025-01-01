В ОСУВ «Хортиця» спростували заяви рф про окупацію Дворічної на Харківщині

В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.Про це повідомив речник ОСУВ майор, пише Арміяінформ."Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції у місті, попри постійні атаки ворога", — наголосив речник.Наразі загарбники тримають в облозі смуги біля прикордонних трас — до Часового Яру та Торецька, але реальних успіхів немає. У містах тривають вуличні бої. Окупанти намагаються використовувати легку мототехніку для швидкого маневру, але рельєф та інженерні оборонні споруди - на боці ЗСУ."Оскіл став для окупантів серйозною перепоною: форсування неможливе через проблеми з устаткуванням та логістикою", — зауважив речник.Українські війська фіксують, що ворог посилено намагається просунутися через мости й трасу, але безуспішно."Без живучої логістики вони не можуть поставити тяжку техніку — в результаті пробують мототехнікою, автомобілями та мотоциклами", — пояснив речник.На Куп'янському напрямку російські війська не припиняють спроб передислокувати особовий склад на правий берег річки Оскіл для подальших штурмових дій.