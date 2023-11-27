Вулиця Тараса Чайки замість Світлої в Луцьку: чи буде перейменування

Тараса Чайки, який родом із села Сокіл Рожищенської громади.



Як розповів Михайло Щур, попри завершення обговорення процедура перейменування не завершена і остаточне рішення не прийняте.



"Всі зібрані матеріали повторно подають на комісію з впорядкування назв вулиць Луцької громади. Ставиться на голосування первинна пропозиція. Якщо рішення не проходить, то весь процес зупиняться. Якщо ж проходить, то питання буде повторно розглядатися на комісії з питань дотримання прав людини, законності і буде виноситися як проєкт рішення на сесію міської ради", — сказав депутат.



Михайло Щур зазначив: враховуючи результати громадського обговорення, питання найімовірніше не буде підтримане повторно.



Чому вирішили перейменувати вулицю Світлу і якими були кроки

З цією пропозицією до одного з депутатів Луцької міської ради звернулася мама полеглого лейтенанта Алла Чайка. Проєкт рішення щодо перейменування, який пройшов обговорення на комісіях, підтримали обранці громади на сесії міськради 26 березня.



Потому цю пропозицію винесли на громадське обговорення, яке тривало з кінця березня до 1 червня. У квітні жителі вулиці Світлої провели зібрання: у своїх комунальних платіжках мешканці помітили, що їхня вулиця уже перейменована. У зв'язку з цим лучани зі Світлої звернулися до Суспільного — частина людей висловилася проти перейменування.



Проти також висловилася мешканка одного з будинків на Світлій, мама полеглого бійця Віталія Форманюка Раїса Форманюк, яка просила залишити назву без змін. Мама Героя України Тараса Чайки Алла Чайка раніше розповідала Суспільному, що міська рада вирішила, що вулиця Світла є нейтральною і підходить для перейменування.



22 травня на громадських слухання у Центрі надання адмінпослуг міста Луцька прийшли 25 жителів міста Луцька, з них 24 мешканці вулиці Світлої, та ініціатор перейменування, депутат міськради Михайло Наход.



Підсумки громадського обговорення: чи відбудеться перейменування вулиці Світлої на вулицю Героя України Тараса Чайки



За час громадського обговорення, яке тривало з 1 квітня до 1 червня 2025 року надійшло 12 звернень щодо висловлення категоричного прохання проти перейменування та врахування думки мешканців при обговоренні перейменування вулиці Світлої на вулицю Героя України Чайки Тараса, а саме:



2 колективних звернення ОСББ "Світлий квартал" (вулиця Світла, 3) з підписами мешканців у кількості 127 людей;



колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 4-А з підписами мешканців у кількості 10 людей;



колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 5 з підписами мешканців у кількості 20 людей;



колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 9 з підписами мешканців у кількості 20 людей;



колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 1 з підписами мешканців у кількості 78 людей;



колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 3 про присутність на громадських слуханнях 15 людей;



звернення Когут В. Я. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;



звернення Матох А. М. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;



звернення Поліщук 3. Я. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;



звернення Давидової М. Б. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;



звернення Жежеруна А. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;



звернення від мами Чайки Тараса та біографічна довідка.



На електронній платформі демократії E-DEM зареєстрували 55 коментарів від лучан. Є як категоричні висловлення проти перейменування, так і позитивні думки щодо вшанування імені Героя України Чайки Тараса.



Згідно з підсумками громадських обговорень, проти перейменування висловилися 35 людей, підтримали ініціативу 10 лучан і зайняли нейтральну позицію 10 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершилося громадське обговорення та консультації щодо перейменування вулиці Світлої. Вулицю планували назвати на честь Героя України, який родом із села Сокіл Рожищенської громади.Як розповів Суспільному 13 червня голова депутатської комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку, попри завершення обговорення процедура перейменування не завершена і остаточне рішення не прийняте."Всі зібрані матеріали повторно подають на комісію з впорядкування назв вулиць Луцької громади. Ставиться на голосування первинна пропозиція. Якщо рішення не проходить, то весь процес зупиняться. Якщо ж проходить, то питання буде повторно розглядатися на комісії з питань дотримання прав людини, законності і буде виноситися як проєкт рішення на сесію міської ради", — сказав депутат.Михайло Щур зазначив: враховуючи результати громадського обговорення, питання найімовірніше не буде підтримане повторно.Чому вирішили перейменувати вулицю Світлу і якими були крокиЗ цією пропозицією до одного з депутатів Луцької міської ради звернулася мама полеглого лейтенанта. Проєкт рішення щодо перейменування, який пройшов обговорення на комісіях, підтримали обранці громади на сесії міськради 26 березня.Потому цю пропозицію винесли на громадське обговорення, яке тривало з кінця березня до 1 червня. У квітні жителі вулиці Світлої провели зібрання: у своїх комунальних платіжках мешканці помітили, що їхня вулиця уже перейменована. У зв'язку з цим лучани зі Світлої звернулися до Суспільного — частина людей висловилася проти перейменування.Проти також висловилася мешканка одного з будинків на Світлій, мама полеглого бійця, яка просила залишити назву без змін. Мама Героя України Тараса Чайки Алла Чайка раніше розповідала Суспільному, що міська рада вирішила, що вулиця Світла є нейтральною і підходить для перейменування.22 травня на громадських слухання у Центрі надання адмінпослуг міста Луцька прийшли 25 жителів міста Луцька, з них 24 мешканці вулиці Світлої, та ініціатор перейменування, депутат міськрадиЗа час громадського обговорення, яке тривало з 1 квітня до 1 червня 2025 року надійшло 12 звернень щодо висловлення категоричного прохання проти перейменування та врахування думки мешканців при обговоренні перейменування вулиці Світлої на вулицю Героя України Чайки Тараса, а саме:2 колективних звернення ОСББ "Світлий квартал" (вулиця Світла, 3) з підписами мешканців у кількості 127 людей;колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 4-А з підписами мешканців у кількості 10 людей;колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 5 з підписами мешканців у кількості 20 людей;колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 9 з підписами мешканців у кількості 20 людей;колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 1 з підписами мешканців у кількості 78 людей;колективне звернення мешканців будинку з вулиці Світла, 3 про присутність на громадських слуханнях 15 людей;звернення Когут В. Я. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;звернення Матох А. М. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;звернення Поліщук 3. Я. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;звернення Давидової М. Б. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;звернення Жежеруна А. про не підтримання ініціативи перейменування вулиці Світлої на Героя України Чайки Тараса;звернення від мами Чайки Тараса та біографічна довідка.На електронній платформі демократії E-DEM зареєстрували 55 коментарів від лучан. Є як категоричні висловлення проти перейменування, так і позитивні думки щодо вшанування імені Героя України Чайки Тараса.Згідно з підсумками громадських обговорень, проти перейменування висловилися 35 людей, підтримали ініціативу 10 лучан і зайняли нейтральну позицію 10 людей.

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