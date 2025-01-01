Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:00
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.
Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.
Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція й ТЦК зможуть перевіряти житло, автівки та речі відпочивальників на Світязі: правила 2025
Сьогодні, 16:15
Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 16:00
«Дах може впасти будь-якої миті»: у місті на Волині мешканці багатоповерхівки б’ють на сполох через аварійність
Сьогодні, 15:42
Росія готує бойові операції не лише в Україні, - Сибіга
Сьогодні, 15:06