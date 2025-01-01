Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.
Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців

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Теги: Росія, війна
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