Україна повернула тіла 1200 загиблих військовослужбовців





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.



Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла.

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