Суд відправив під домашній арешт жінку, яка на Волині вдарила чоловіка ножем

Суд відправив під домашній арешт жінку, яка на Волині вдарила чоловіка ножем
Волинянці, яка вдарила ножем чоловіка, повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 45-річній жительці села Смідин Ковельського району повідомлено про підозру у заподіянні чоловікову тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, удень 6 червня 2025 року нетвереза жінка в ході конфлікту вдарила ножем у груди свого 45-річного чоловіка.

Потерпілий перебуває у лікарні, а його кривдниці суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Довідково:

Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: суд, Волинь
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