Суд відправив під домашній арешт жінку, яка на Волині вдарила чоловіка ножем

вдарила ножем чоловіка, повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.



Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 45-річній жительці села Смідин Ковельського району повідомлено про підозру у заподіянні чоловікову тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).



За даними слідства, удень 6 червня 2025 року нетвереза жінка в ході конфлікту вдарила ножем у груди свого 45-річного чоловіка.



Потерпілий перебуває у лікарні, а його кривдниці суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Довідково:



Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



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