Волинянка видурила через інтернет майже 800 тисяч

За шахрайства судять жительку Ковеля на Волині, яка замовила товаріві не заплатила.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадденні про вчинення 27-річноюжителькою Ковеля низки шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України). За даними слідства, упродовж лише кількох днів у лютому та березні 2025 року ошуканка, яка перебувала під домашнім арештом, з кількох створених нею акаунтів у соціальних мережах та месенджерах замовила у продавців у Ковелі та Луцьку 10 мобільних телефонів марки «Iphone» та ноутбук марки «MacBook Air».Відправивши продавцям повідомлення із зображенням квитанцій про оплату, які не відповідали дійсності, вона отримала доставку товарів.Незаконними діями жінки продавцям було завдано матеріальної шкоди на понад 580 тисяч гривень.Окрім того, в цей же час, діючи за такою ж схемою, вона двічі сотнями кілограмів замовляла м’ясну продукцію, завдавши постачальнику матеріальної шкоди на майже 200 тисяч гривень.А одного разу, пообіцявши продати прилад для електроепіляції, отримала за нього передоплату в сумі 10 тисяч гривень – і більше не виходила на зв’язок із замовницею.Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває ще два обвинувальних акта про вчинення волинянкою шахрайств, у тому числі в особливо великому розмірі – на суму понад 1,5 мільйона гривень.