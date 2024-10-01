Луцьку дев’ятиповерхівку, яка постраждала від атаки росіян, вже почали обстежувати, чи підлягає вона відновленню





Про це у коментарі Василь Ліщук.



У понеділок, 9 червня, почали забивати вікна тимчасовим матеріалом для захисту від дощу.



За роботи на даху поки не беруться. Кажуть, ситуація виявилась складнішою, ніж очікували. Можливо, будуть замовляти послуги крана, аби зняти дах. Обставини зараз вивчають, аби виконати роботи безпечно, передусім для працівників.



Комісія вже підготувала акт візуального обстеження будинку, щоб визначити технічний стан пошкоджень. Очолював її керівник науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування Віталій Собуцький. На вихідних людям дали змогу забрати цінні речі з квартир (гроші, документи).



10 червня фахівці приїдуть знову, аби детальніше вивчити стан конструкцій будинку і вирішити, чи можна його відновити.



Також дослідять й інші будинки, які постраждали від російської атаки. Рішення щодо того, які там виконувати роботи, ухвалюватимуть після детальних обстежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вже почали обстежувати багатоповерхівку, яка постраждала від атаки росіян.Про це у коментарі misto.media повідомив начальник управління капітального будівництва Луцької міської радиУ понеділок, 9 червня, почали забивати вікна тимчасовим матеріалом для захисту від дощу.За роботи на даху поки не беруться. Кажуть, ситуація виявилась складнішою, ніж очікували. Можливо, будуть замовляти послуги крана, аби зняти дах. Обставини зараз вивчають, аби виконати роботи безпечно, передусім для працівників.Комісія вже підготувала акт візуального обстеження будинку, щоб визначити технічний стан пошкоджень. Очолював її керівник науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування. На вихідних людям дали змогу забрати цінні речі з квартир (гроші, документи).10 червня фахівці приїдуть знову, аби детальніше вивчити стан конструкцій будинку і вирішити, чи можна його відновити.Також дослідять й інші будинки, які постраждали від російської атаки. Рішення щодо того, які там виконувати роботи, ухвалюватимуть після детальних обстежень.

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