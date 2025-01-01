Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо

Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо
У Єревані завершився Кубок світу зі самбо, де Україну з-поміж інших представляв і луцький спортсмен Євген Макаров.

Про це пише Спорт на районі.

Євген Макаров змагався у 98 кг.

Другого змагального дня Євген Макаров здобув на світовій першості бронзову нагороду.

Загалом на Кубку світу зі самбо українці вибороли 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце.


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Теги: спорт, Волинь
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