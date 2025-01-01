Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо

луцький спортсмен Євген Макаров.



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Євген Макаров змагався у 98 кг.



Другого змагального дня Євген Макаров здобув на світовій першості бронзову нагороду.



Загалом на Кубку світу зі самбо українці вибороли 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Єревані завершився Кубок світу зі самбо, де Україну з-поміж інших представляв іПро це пише Спорт на районі Євген Макаров змагався у 98 кг.Другого змагального дня Євген Макаров здобув на світовій першості бронзову нагороду.Загалом на Кубку світу зі самбо українці вибороли 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце.

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