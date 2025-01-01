Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо
Сьогодні, 11:34
У Єревані завершився Кубок світу зі самбо, де Україну з-поміж інших представляв і луцький спортсмен Євген Макаров.
Про це пише Спорт на районі.
Євген Макаров змагався у 98 кг.
Другого змагального дня Євген Макаров здобув на світовій першості бронзову нагороду.
Загалом на Кубку світу зі самбо українці вибороли 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце.
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Про це пише Спорт на районі.
Євген Макаров змагався у 98 кг.
Другого змагального дня Євген Макаров здобув на світовій першості бронзову нагороду.
Загалом на Кубку світу зі самбо українці вибороли 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце.
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