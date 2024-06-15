ТОП-10 найкращих сортів полуниці для вирощування на городі







Альбіон — американська класика

Сорт «Альбіон» користується популярністю у фермерів і дачників. Це ремонтантна полуниця, яка плодоносить кілька разів за сезон — зазвичай у травні, липні й вересні.



Переваги:



великі щільні ягоди (до 50 г);

насичений аромат і солодкий смак;

висока врожайність: до 2 кг з куща;

стійкість до хвороб та посухи.

Альбіон добре росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.



Хоней — ранній фаворит

Це один із найпопулярніших ранніх сортів у світі. Хоней дозріває вже у травні, ідеально підходить для регіонів із прохолодною весною.



Особливості:



середній розмір ягід, вага — 20–30 г;

приємний солодкий смак з кислинкою;

урожай — до 1,2 кг з куща;

висока зимостійкість.

Цей сорт добре переносить заморозки й має стабільну врожайність.



Клері — італійська якість

Сорт італійської селекції з вражаючим виглядом і смаком. Клері має яскраво-червоні глянцеві ягоди, що ідеально підходять для продажу.



Чому його обирають:



великі ягоди до 40 г;

дозріває на тиждень раніше за Альбу;

транспортабельність і тривалий термін зберігання;

стійкість до борошнистої роси.

Потребує доброго догляду, але результат виправдовує зусилля.



Мурано — для постійного врожаю

Ще один ремонтантний сорт, який плодоносить до 5 разів за сезон. Його обирають за стабільність і хороший товарний вигляд ягід.



Характеристики:



ягоди по 30–35 г;

плодоносить з травня до перших заморозків;

стійкий до дощів і спеки;

добре росте навіть на бідних ґрунтах.

Мурано підходить для професійного вирощування.



Мармелада — солодка й щільна

Цей італійський сорт був спеціально виведений для кондитерського використання. Його щільні ягоди чудово зберігаються й не розвалюються при варінні.



Плюси:



округлі великі ягоди до 45 г;

вміст цукру — вище середнього;

висока врожайність (до 1,5 кг з куща);

добре росте в тіні.

Сорт відмінно підходить для варення, джемів та заморозки.



Королиця — українська гордість

Сорт вітчизняної селекції, виведений спеціально для українських умов. Добре переносить коливання температури й не потребує складного догляду.



Особливості:



ягоди вагою до 30 г;

насичений полуничний аромат;

висока стійкість до хвороб;

не вимагає теплиці чи укриття.

Королиця — відмінний вибір для початківців.



Сан-Андреас — універсал сезону

Один з найстабільніших ремонтантних сортів, який не втрачає врожайність навіть у посушливу погоду.



Чому варто звернути увагу:



ягоди по 35–40 г, дуже солодкі;

хороша лежкість;

до 2 кг з куща;

мінімум відходів.

Цей сорт часто використовують для комерційного вирощування.



Ельсанта — перевірена класика

Нідерландський сорт, який не втрачає популярності вже кілька десятиліть. Відрізняється стабільною врожайністю і гарним смаком.



Характеристика:



середній розмір ягід (до 30 г);

врожай — до 1,3 кг з куща;

хороша транспортабельність;

слабка морозостійкість — потребує укриття.

Ельсанта — це стабільність, але не для північних регіонів без утеплення.



Альба — рекордсмен ранньої врожайності

Сорт, який починає плодоносити одним із перших — іноді вже у другій половині квітня у південних регіонах.



Переваги:



ягоди до 45 г, видовжені;

надраннє дозрівання;

до 1,5 кг з куща;

високий вміст цукру.

Альба підходить тим, хто хоче зібрати урожай ще до основного сезону.



Малвіна — пізній солодкий вибір

Цей сорт ідеально доповнює колекцію, бо плодоносить тоді, коли інші вже закінчують. Один із найпізніших, але найсмачніших.



Переваги:



ягоди темно-червоні, до 35 г;

інтенсивний аромат і солодкий смак;

дозрівання — у липні;

стійкість до шкідників.

Цей сорт відмінно доповнить урожай на початку літа.



Як обрати найкращі сорти полуниці

Вибір сорту залежить від вашого регіону, ґрунту, доступності води та мети вирощування. Наприклад:



Для раннього урожаю підійдуть Альба, Хоней, Клері.

Для тривалого плодоношення — Альбіон, Сан-Андреас, Мурано.

Для зимостійких регіонів — Королиця, Хоней.

Для переробки — Мармелада, Ельсанта.

Для свіжого споживання — Клері, Малвіна, Альбіон.

Якщо поєднати кілька сортів, можна отримувати ягоди з квітня до жовтня, не втрачаючи смакових якостей. Це і є секрет городника, який завжди має на столі свіжу полуницю. Не бійтеся експериментувати, і тоді ви точно знайдете найкращі сорти полуниці саме для свого городу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Соковита, ароматна й солодка полуниця — одна з найулюбленіших ягід українських городників. Але щоб насолодитися рясним урожаєм, важливо правильно підібрати сорт. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів: від ранніх до ремонтантних, від класичних до новітніх гібридів. Саме тому ми підготували добірку, яка включає найкращі сорти полуниці для вирощування на городі — з урахуванням кліматичних умов України, врожайності, стійкості до хвороб і смакових якостей.Сорт «Альбіон» користується популярністю у фермерів і дачників. Це ремонтантна полуниця, яка плодоносить кілька разів за сезон — зазвичай у травні, липні й вересні.Переваги:Альбіон добре росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.Це один із найпопулярніших ранніх сортів у світі. Хоней дозріває вже у травні, ідеально підходить для регіонів із прохолодною весною.Особливості:Цей сорт добре переносить заморозки й має стабільну врожайність.Сорт італійської селекції з вражаючим виглядом і смаком. Клері має яскраво-червоні глянцеві ягоди, що ідеально підходять для продажу.Чому його обирають:Потребує доброго догляду, але результат виправдовує зусилля.Ще один ремонтантний сорт, який плодоносить до 5 разів за сезон. Його обирають за стабільність і хороший товарний вигляд ягід.Характеристики:Мурано підходить для професійного вирощування.Цей італійський сорт був спеціально виведений для кондитерського використання. Його щільні ягоди чудово зберігаються й не розвалюються при варінні.Плюси:Сорт відмінно підходить для варення, джемів та заморозки.Сорт вітчизняної селекції, виведений спеціально для українських умов. Добре переносить коливання температури й не потребує складного догляду.Особливості:Королиця — відмінний вибір для початківців.Один з найстабільніших ремонтантних сортів, який не втрачає врожайність навіть у посушливу погоду.Чому варто звернути увагу:Цей сорт часто використовують для комерційного вирощування.Нідерландський сорт, який не втрачає популярності вже кілька десятиліть. Відрізняється стабільною врожайністю і гарним смаком.Характеристика:Ельсанта — це стабільність, але не для північних регіонів без утеплення.Сорт, який починає плодоносити одним із перших — іноді вже у другій половині квітня у південних регіонах.Переваги:Альба підходить тим, хто хоче зібрати урожай ще до основного сезону.Цей сорт ідеально доповнює колекцію, бо плодоносить тоді, коли інші вже закінчують. Один із найпізніших, але найсмачніших.Переваги:Цей сорт відмінно доповнить урожай на початку літа.Вибір сорту залежить від вашого регіону, ґрунту, доступності води та мети вирощування. Наприклад:Якщо поєднати кілька сортів, можна отримувати ягоди з квітня до жовтня, не втрачаючи смакових якостей. Це і є секрет городника, який завжди має на столі свіжу полуницю. Не бійтеся експериментувати, і тоді ви точно знайдете найкращі сорти полуниці саме для свого городу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію