ТОП-10 найкращих сортів полуниці для вирощування на городі
Сьогодні, 11:25
Соковита, ароматна й солодка полуниця — одна з найулюбленіших ягід українських городників. Але щоб насолодитися рясним урожаєм, важливо правильно підібрати сорт. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів: від ранніх до ремонтантних, від класичних до новітніх гібридів. Саме тому ми підготували добірку, яка включає найкращі сорти полуниці для вирощування на городі — з урахуванням кліматичних умов України, врожайності, стійкості до хвороб і смакових якостей.
Сорт «Альбіон» користується популярністю у фермерів і дачників. Це ремонтантна полуниця, яка плодоносить кілька разів за сезон — зазвичай у травні, липні й вересні.
Переваги:
великі щільні ягоди (до 50 г);
насичений аромат і солодкий смак;
висока врожайність: до 2 кг з куща;
стійкість до хвороб та посухи.
Альбіон добре росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.
Це один із найпопулярніших ранніх сортів у світі. Хоней дозріває вже у травні, ідеально підходить для регіонів із прохолодною весною.
Особливості:
середній розмір ягід, вага — 20–30 г;
приємний солодкий смак з кислинкою;
урожай — до 1,2 кг з куща;
висока зимостійкість.
Цей сорт добре переносить заморозки й має стабільну врожайність.
Сорт італійської селекції з вражаючим виглядом і смаком. Клері має яскраво-червоні глянцеві ягоди, що ідеально підходять для продажу.
Чому його обирають:
великі ягоди до 40 г;
дозріває на тиждень раніше за Альбу;
транспортабельність і тривалий термін зберігання;
стійкість до борошнистої роси.
Потребує доброго догляду, але результат виправдовує зусилля.
Ще один ремонтантний сорт, який плодоносить до 5 разів за сезон. Його обирають за стабільність і хороший товарний вигляд ягід.
Характеристики:
ягоди по 30–35 г;
плодоносить з травня до перших заморозків;
стійкий до дощів і спеки;
добре росте навіть на бідних ґрунтах.
Мурано підходить для професійного вирощування.
Цей італійський сорт був спеціально виведений для кондитерського використання. Його щільні ягоди чудово зберігаються й не розвалюються при варінні.
Плюси:
округлі великі ягоди до 45 г;
вміст цукру — вище середнього;
висока врожайність (до 1,5 кг з куща);
добре росте в тіні.
Сорт відмінно підходить для варення, джемів та заморозки.
Сорт вітчизняної селекції, виведений спеціально для українських умов. Добре переносить коливання температури й не потребує складного догляду.
Особливості:
ягоди вагою до 30 г;
насичений полуничний аромат;
висока стійкість до хвороб;
не вимагає теплиці чи укриття.
Королиця — відмінний вибір для початківців.
Один з найстабільніших ремонтантних сортів, який не втрачає врожайність навіть у посушливу погоду.
Чому варто звернути увагу:
ягоди по 35–40 г, дуже солодкі;
хороша лежкість;
до 2 кг з куща;
мінімум відходів.
Цей сорт часто використовують для комерційного вирощування.
Нідерландський сорт, який не втрачає популярності вже кілька десятиліть. Відрізняється стабільною врожайністю і гарним смаком.
Характеристика:
середній розмір ягід (до 30 г);
врожай — до 1,3 кг з куща;
хороша транспортабельність;
слабка морозостійкість — потребує укриття.
Ельсанта — це стабільність, але не для північних регіонів без утеплення.
Сорт, який починає плодоносити одним із перших — іноді вже у другій половині квітня у південних регіонах.
Переваги:
ягоди до 45 г, видовжені;
надраннє дозрівання;
до 1,5 кг з куща;
високий вміст цукру.
Альба підходить тим, хто хоче зібрати урожай ще до основного сезону.
Цей сорт ідеально доповнює колекцію, бо плодоносить тоді, коли інші вже закінчують. Один із найпізніших, але найсмачніших.
Переваги:
ягоди темно-червоні, до 35 г;
інтенсивний аромат і солодкий смак;
дозрівання — у липні;
стійкість до шкідників.
Цей сорт відмінно доповнить урожай на початку літа.
Вибір сорту залежить від вашого регіону, ґрунту, доступності води та мети вирощування. Наприклад:
Для раннього урожаю підійдуть Альба, Хоней, Клері.
Для тривалого плодоношення — Альбіон, Сан-Андреас, Мурано.
Для зимостійких регіонів — Королиця, Хоней.
Для переробки — Мармелада, Ельсанта.
Для свіжого споживання — Клері, Малвіна, Альбіон.
Якщо поєднати кілька сортів, можна отримувати ягоди з квітня до жовтня, не втрачаючи смакових якостей. Це і є секрет городника, який завжди має на столі свіжу полуницю. Не бійтеся експериментувати, і тоді ви точно знайдете найкращі сорти полуниці саме для свого городу.
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Альбіон — американська класика
Сорт «Альбіон» користується популярністю у фермерів і дачників. Це ремонтантна полуниця, яка плодоносить кілька разів за сезон — зазвичай у травні, липні й вересні.
Переваги:
Альбіон добре росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.
Хоней — ранній фаворит
Це один із найпопулярніших ранніх сортів у світі. Хоней дозріває вже у травні, ідеально підходить для регіонів із прохолодною весною.
Особливості:
Цей сорт добре переносить заморозки й має стабільну врожайність.
Клері — італійська якість
Сорт італійської селекції з вражаючим виглядом і смаком. Клері має яскраво-червоні глянцеві ягоди, що ідеально підходять для продажу.
Чому його обирають:
Потребує доброго догляду, але результат виправдовує зусилля.
Мурано — для постійного врожаю
Ще один ремонтантний сорт, який плодоносить до 5 разів за сезон. Його обирають за стабільність і хороший товарний вигляд ягід.
Характеристики:
Мурано підходить для професійного вирощування.
Мармелада — солодка й щільна
Цей італійський сорт був спеціально виведений для кондитерського використання. Його щільні ягоди чудово зберігаються й не розвалюються при варінні.
Плюси:
Сорт відмінно підходить для варення, джемів та заморозки.
Королиця — українська гордість
Сорт вітчизняної селекції, виведений спеціально для українських умов. Добре переносить коливання температури й не потребує складного догляду.
Особливості:
Королиця — відмінний вибір для початківців.
Сан-Андреас — універсал сезону
Один з найстабільніших ремонтантних сортів, який не втрачає врожайність навіть у посушливу погоду.
Чому варто звернути увагу:
Цей сорт часто використовують для комерційного вирощування.
Ельсанта — перевірена класика
Нідерландський сорт, який не втрачає популярності вже кілька десятиліть. Відрізняється стабільною врожайністю і гарним смаком.
Характеристика:
Ельсанта — це стабільність, але не для північних регіонів без утеплення.
Альба — рекордсмен ранньої врожайності
Сорт, який починає плодоносити одним із перших — іноді вже у другій половині квітня у південних регіонах.
Переваги:
Альба підходить тим, хто хоче зібрати урожай ще до основного сезону.
Малвіна — пізній солодкий вибір
Цей сорт ідеально доповнює колекцію, бо плодоносить тоді, коли інші вже закінчують. Один із найпізніших, але найсмачніших.
Переваги:
Цей сорт відмінно доповнить урожай на початку літа.
Як обрати найкращі сорти полуниці
Вибір сорту залежить від вашого регіону, ґрунту, доступності води та мети вирощування. Наприклад:
Якщо поєднати кілька сортів, можна отримувати ягоди з квітня до жовтня, не втрачаючи смакових якостей. Це і є секрет городника, який завжди має на столі свіжу полуницю. Не бійтеся експериментувати, і тоді ви точно знайдете найкращі сорти полуниці саме для свого городу.
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