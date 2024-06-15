ТОП-10 найкращих сортів полуниці для вирощування на городі

ТОП-10 найкращих сортів полуниці для вирощування на городі
Соковита, ароматна й солодка полуниця — одна з найулюбленіших ягід українських городників. Але щоб насолодитися рясним урожаєм, важливо правильно підібрати сорт. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів: від ранніх до ремонтантних, від класичних до новітніх гібридів. Саме тому ми підготували добірку, яка включає найкращі сорти полуниці для вирощування на городі — з урахуванням кліматичних умов України, врожайності, стійкості до хвороб і смакових якостей.


Альбіон — американська класика


Сорт «Альбіон» користується популярністю у фермерів і дачників. Це ремонтантна полуниця, яка плодоносить кілька разів за сезон — зазвичай у травні, липні й вересні.

Переваги:

  • великі щільні ягоди (до 50 г);

  • насичений аромат і солодкий смак;

  • висока врожайність: до 2 кг з куща;

  • стійкість до хвороб та посухи.

    • Альбіон добре росте як у відкритому ґрунті, так і в теплицях.

    Хоней — ранній фаворит


    Це один із найпопулярніших ранніх сортів у світі. Хоней дозріває вже у травні, ідеально підходить для регіонів із прохолодною весною.

    Особливості:

  • середній розмір ягід, вага — 20–30 г;

  • приємний солодкий смак з кислинкою;

  • урожай — до 1,2 кг з куща;

  • висока зимостійкість.

    • Цей сорт добре переносить заморозки й має стабільну врожайність.

    Клері — італійська якість


    Сорт італійської селекції з вражаючим виглядом і смаком. Клері має яскраво-червоні глянцеві ягоди, що ідеально підходять для продажу.

    Чому його обирають:

  • великі ягоди до 40 г;

  • дозріває на тиждень раніше за Альбу;

  • транспортабельність і тривалий термін зберігання;

  • стійкість до борошнистої роси.

    • Потребує доброго догляду, але результат виправдовує зусилля.

    Мурано — для постійного врожаю


    Ще один ремонтантний сорт, який плодоносить до 5 разів за сезон. Його обирають за стабільність і хороший товарний вигляд ягід.

    Характеристики:

  • ягоди по 30–35 г;

  • плодоносить з травня до перших заморозків;

  • стійкий до дощів і спеки;

  • добре росте навіть на бідних ґрунтах.

    • Мурано підходить для професійного вирощування.

    Мармелада — солодка й щільна


    Цей італійський сорт був спеціально виведений для кондитерського використання. Його щільні ягоди чудово зберігаються й не розвалюються при варінні.

    Плюси:

  • округлі великі ягоди до 45 г;

  • вміст цукру — вище середнього;

  • висока врожайність (до 1,5 кг з куща);

  • добре росте в тіні.

    • Сорт відмінно підходить для варення, джемів та заморозки.

    Королиця — українська гордість


    Сорт вітчизняної селекції, виведений спеціально для українських умов. Добре переносить коливання температури й не потребує складного догляду.

    Особливості:

  • ягоди вагою до 30 г;

  • насичений полуничний аромат;

  • висока стійкість до хвороб;

  • не вимагає теплиці чи укриття.

    • Королиця — відмінний вибір для початківців.

    Сан-Андреас — універсал сезону


    Один з найстабільніших ремонтантних сортів, який не втрачає врожайність навіть у посушливу погоду.

    Чому варто звернути увагу:

  • ягоди по 35–40 г, дуже солодкі;

  • хороша лежкість;

  • до 2 кг з куща;

  • мінімум відходів.

    • Цей сорт часто використовують для комерційного вирощування.

    Ельсанта — перевірена класика


    Нідерландський сорт, який не втрачає популярності вже кілька десятиліть. Відрізняється стабільною врожайністю і гарним смаком.

    Характеристика:

  • середній розмір ягід (до 30 г);

  • врожай — до 1,3 кг з куща;

  • хороша транспортабельність;

  • слабка морозостійкість — потребує укриття.

    • Ельсанта — це стабільність, але не для північних регіонів без утеплення.

    Альба — рекордсмен ранньої врожайності


    Сорт, який починає плодоносити одним із перших — іноді вже у другій половині квітня у південних регіонах.

    Переваги:

  • ягоди до 45 г, видовжені;

  • надраннє дозрівання;

  • до 1,5 кг з куща;

  • високий вміст цукру.

    • Альба підходить тим, хто хоче зібрати урожай ще до основного сезону.

    Малвіна — пізній солодкий вибір


    Цей сорт ідеально доповнює колекцію, бо плодоносить тоді, коли інші вже закінчують. Один із найпізніших, але найсмачніших.

    Переваги:

  • ягоди темно-червоні, до 35 г;

  • інтенсивний аромат і солодкий смак;

  • дозрівання — у липні;

  • стійкість до шкідників.

    • Цей сорт відмінно доповнить урожай на початку літа.

    Як обрати найкращі сорти полуниці


    Вибір сорту залежить від вашого регіону, ґрунту, доступності води та мети вирощування. Наприклад:

  • Для раннього урожаю підійдуть Альба, Хоней, Клері.

  • Для тривалого плодоношення — Альбіон, Сан-Андреас, Мурано.

  • Для зимостійких регіонів — Королиця, Хоней.

  • Для переробки — Мармелада, Ельсанта.

  • Для свіжого споживання — Клері, Малвіна, Альбіон.

    • Якщо поєднати кілька сортів, можна отримувати ягоди з квітня до жовтня, не втрачаючи смакових якостей. Це і є секрет городника, який завжди має на столі свіжу полуницю. Не бійтеся експериментувати, і тоді ви точно знайдете найкращі сорти полуниці саме для свого городу.

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    Теги: полуниця
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