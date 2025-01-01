Уночі росія атакувала 322 ракетами й дронами
Сьогодні, 11:04
Війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Українські оборонці знешкодили більшість російських повітряних цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія атакувала:
315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська;
двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області рф;
п’ятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської області рф.
Військові зазначили, що основним напрямком удару був Київ.
Станом на 9:00 українським оборонцям вдалося знешкодити 213 безпілотників, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Ще 64 БпЛА — локаційно втрачені/придушені РЕБ.
Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а падіння уламків — у 16 локаціях.
Зазначимо, що в Києві внаслідок обстрілів є руйнування в семи районах столиці, четверо людей постраждали.
Також росіяни атакували Одесу, через що загинули двоє людей, ще дев’ятеро — зазнали поранень.
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росія атакувала:
315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська;
двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області рф;
п’ятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської області рф.
Військові зазначили, що основним напрямком удару був Київ.
Станом на 9:00 українським оборонцям вдалося знешкодити 213 безпілотників, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Ще 64 БпЛА — локаційно втрачені/придушені РЕБ.
Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а падіння уламків — у 16 локаціях.
Зазначимо, що в Києві внаслідок обстрілів є руйнування в семи районах столиці, четверо людей постраждали.
Також росіяни атакували Одесу, через що загинули двоє людей, ще дев’ятеро — зазнали поранень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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