Уночі росія атакувала 322 ракетами й дронами

Війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Українські оборонці знешкодили більшість російських повітряних цілей.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Шаталово, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська;двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області рф;п’ятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської області рф.Військові зазначили, що основним напрямком удару був Київ.Станом на 9:00 українським оборонцям вдалося знешкодити 213 безпілотників, дві балістичні ракети KN-23 та п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Ще 64 БпЛА — локаційно втрачені/придушені РЕБ.Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а падіння уламків — у 16 локаціях.Зазначимо, що в Києві внаслідок обстрілів є руйнування в семи районах столиці, четверо людей постраждали.Також росіяни атакували Одесу, через що загинули двоє людей, ще дев’ятеро — зазнали поранень.