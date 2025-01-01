У Луцьку понад 400 осель пошкоджені або знищені російською атакою

У Луцьку понад 400 осель пошкоджені або знищені російською атакою
Станом на сьогодні, 10 червня, у Луцьку вже налічується понад 400 житлових приміщень, які були пошкоджені або знищені ворожою атакою 6 червня.

Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

В житлі, що постраждало або знищено проживало або проживає понад 1000 осіб.

«Маємо понад 2500 пошкоджених або знищених вікон, 11100 метрів квадратних пошкодженої або знищеної покрівлі, пошкоджені двері, фасади та інше», - повідомив мер Луцька.

Окрім багатоквартирного будинку на вулиці Озерецькій, відселено жителів з трьох багатоквартирних двоповерхових будинків на вулиці Стрілецькій. Наразі спеціалісти складають щодо них експертні висносвки щодо можливості відновлення.

Також постраждало майно багатьох підприємств та підприємців, окремі комунальні та державні установи.

«Завтра на позачерговій сесії виділяємо 30 млн грн для компенсації відселеним сімʼям вартості оренди житла та виконання ремонтних робіт в пошкоджених приміщеннях. В разі необхідності в подальшому будемо довиділяти кошти на ці потреби», - додав Ігор Поліщук.

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Теги: атака, Луцьк
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