На Волині зник безвісти 50-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке.



Розшукуваний 19 травня пішов з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження його невідоме.



За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Його прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся темно-русе, зловживає алкоголем, з ознаками психічних розладів.



Був одягнений: сині джинси, сірий в’язаний светр, взутий в чорні резинові капці.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська область, місто Горохів, вул. Шевченка 27, тел./факс. (03352) 2-12-02, моб. тел. 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує зниклого 50-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке.Розшукуваний 19 травня пішов з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження його невідоме.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.зріст 160 см, середньої статури, волосся темно-русе, зловживає алкоголем, з ознаками психічних розладів.сині джинси, сірий в’язаний светр, взутий в чорні резинові капці."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська область, місто Горохів, вул. Шевченка 27, тел./факс. (03352) 2-12-02, моб. тел. 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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