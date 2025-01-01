На Волині зник безвісти 50-річний чоловік

На Волині зник безвісти 50-річний чоловік
Поліція розшукує зниклого 50-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке.

Розшукуваний 19 травня пішов з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження його невідоме.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Його прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся темно-русе, зловживає алкоголем, з ознаками психічних розладів.

Був одягнений: сині джинси, сірий в’язаний светр, взутий в чорні резинові капці.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська область, місто Горохів, вул. Шевченка 27,  тел./факс. (03352) 2-12-02, моб. тел. 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: Волинь, розшук
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