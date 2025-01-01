Бронювання священників: які церкви на Волині отримали статус критично важливих





Відповідний перелік затвердила та опублікувала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Тепер священнослужителі цих церков зможуть отримати бронювання від мобілізації, пише



Загалом по Україні до переліку увійшли 7726 тисяч релігійних організацій, які упродовж квітня-травня 2025 року пройшли перевірку на відповідність критеріям, затверджених наказом ДЕСС 5 лютого цього року.



Які релігійні організації на Волині внесли до переліку критично важливих



У Луцьку та по області до переліку критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період потрапили релігійні організації та громади:



Православної церкви України, християнської місії "Голос надії", Волинського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів, Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви, церкви Християн Віри Євангельської п'ятдесятників, церкви Адвентистів сьомого дня, Християн Віри Євангельської, Луцького Екзархату Української Греко-Католицької Церкви, Євангельських християн в дусі апостолів, Української православної церкви Київського патріархату, Волинської православної богословської академії, управління Волинської єпархії ПЦУ, Помісної церкви Християн Віри Євангельської п'ятдесятників, Свідків Єгови, управління Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви, Християн Віри Євангельської "Ковчег", церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, релігійна місія "Карітас-Спес", Євангельських християн "Церква Божа", Володимир-Волинської Єпархії Української православної церкви (Православної церкви України), Церкви Єдність віри, Християнської місії "Українська місія благовістя" при Волинському обласному об'єднанні церков євангельських християн-баптистів, місійної книжкової фабрики "Християнське життя", церкви євангельських християн баптистів "Фіміам", духовного управління християнських церков "Царство Боже", духовного центру Євангельських християн Української Християнської церкви "Асамблея Бога", християнської церкви "Ковчег Спасіння", Свідомості Крішни, релігійна місія "Карітас-Спес Замлиння", християнської церкви "Вечірнє світло", християнської церкви повного Євангелія "Перемога" та інші релігійні установи в регіоні.



Як бронюватимуть священнослужителів



Для здійснення бронювання через "Дію" релігійні організації мають надати Державній службі України з етнополітики та свободи совісті:



- підтвердження працевлаштування священнослужителів;



- підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;



- штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).



Також релігійним організаціям, які внесені до переліку, необхідно буде самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема їхніх паспортних даних та ідентифікаційного коду (за наявності) за встановленою Мінцифри формою та надати її ДЕСС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 545 юридичних осіб — релігійних організацій з Волині увійшли до переліку критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.Відповідний перелік затвердила та опублікувала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Тепер священнослужителі цих церков зможуть отримати бронювання від мобілізації, пише Суспільне Загалом по Україні до переліку увійшли 7726 тисяч релігійних організацій, які упродовж квітня-травня 2025 року пройшли перевірку на відповідність критеріям, затверджених наказом ДЕСС 5 лютого цього року.У Луцьку та по області до переліку критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період потрапили релігійні організації та громади:Для здійснення бронювання через "Дію" релігійні організації мають надати Державній службі України з етнополітики та свободи совісті:- підтвердження працевлаштування священнослужителів;- підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;- штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).Також релігійним організаціям, які внесені до переліку, необхідно буде самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема їхніх паспортних даних та ідентифікаційного коду (за наявності) за встановленою Мінцифри формою та надати її ДЕСС.

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