Росія вдарила по пологовому будинку в Одесі





Про це повідомляєГеннадія Труханова та начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.



За його словами, внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.



"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", - сказав Труханов.



Зі свого боку, Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.



"Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", - розповів Кіпер.



За даними ОВА, російські обстріли вщент зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги — на місці спалахнула пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 10 червня російські загарбники атакували Одесу за допомогою дронів. Один з ударів припав на пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одесита начальника Одеської обласної військової адміністраціїЗа його словами, внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку."На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", - сказав Труханов.Зі свого боку, Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі."Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", - розповів Кіпер.За даними ОВА, російські обстріли вщент зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги — на місці спалахнула пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

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