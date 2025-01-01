Росія вдарила по пологовому будинку в Одесі

Росія вдарила по пологовому будинку в Одесі
У ніч на 10 червня російські загарбники атакували Одесу за допомогою дронів. Один з ударів припав на пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.

"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", - сказав Труханов.

Зі свого боку, Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

"Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", - розповів Кіпер.

За даними ОВА, російські обстріли вщент зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги — на місці спалахнула пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

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Теги: Росія, війна
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